STALNO SAM U DUGOVIMA I BIĆU DO KRAJA ŽIVOTA! Darko Lazić progovorio o bivšim ženama, devojci, POROCIMA, operaciji...

Darko Lazić za sebe kaže da se promenio, da na život gleda drugačije nego pre i da mu je u budućnosti važno da se posveti porodici i muzici. U skladu s tim, folker je objavio novi album pod nazivom "Sve mi smeta" i pozvao kolege, prijatelje i novinare na promociju.

Bila je to prilika da s Lazićem popričamo o svemu o čemu nismo mogli mesecima unazad, jer se nikada ne javlja na pozive. Dosta tema se nametnulo, od njegovog zdravstvenog stanja, turbulentnog ljubavnog života do sukoba s majkom i bivših žena. Razgovor smo počeli pitanjem da li se bar malo smirio u odnosu na ranije.

- Pa ja mislim da jesam. Naravno, svaki čovek ima neke svoje bubice, tako i ja. Ali šta uopšte znači to "smirio se"? Ovim poslom ko se bavi, ne može da bude miran nikako, to je sigurno.

Tvrdiš da ti je neko smestio aferu sa snimcima na kojima pevaš na plejbek na nastupima. Jesi li otkrio ko stoji iza toga?

- Ma neka ih, to su ljudi koji su ljubomorni na mene, verovatno, pretpostavljam. Svima želim da pronađu mir i sreću, verovatno su nezadovoljni svojim životima pa pokušavaju da naruše moj. Ali mene to ne može da poremeti.

Možda si se nekome zamerio.

- Nikada u životu! To svi znaju. Mislim da se nikada u životu ni sa kim nisam posvađao. Okej, imam svoje bubice kao i svi, ali sam sa svima u dobrim odnosima. Ne znam čemu sve to sa snimkom. U suštini, prestao sam da ugađam ljudima jer uvek nešto ne valja kod mene. Ljudima nikada ne možeš udovoljiti, to sam shvatio.

Zašto si kupio telefon od 4.000 dinara?

- Zato što mi se polupao "ajfon". Ovaj telefon je spas, on produžava život, verujte mi. Nema stresa, nemam video-poziv, Vocap, Instagram, Vajber. Ljudi, milina mi je.

Kako se onda čuješ i viđaš s devojkom Katarinom ako nemaš video-pozive?

- Ona se ne razdvaja od mene (smeh).

A tvoj sin Aleksej se, koliko vidimo, ne odvaja od Katarine.

- Kaća je jedna predivna osoba. Upoznala je Marinu, videli ste da smo se slikali. Aleksej obožava Katarinu, a ona na njega gleda bukvalno isto kao na dete svoje sestre.

Znači, Marina ni oko čega nije pravila problem.

- Pa nema razloga da tako bude. Aleksej je često kod nas. Marina i ja smo se razišli kao ljudi, nema potrebe da se ljutimo jedno na drugo.

Kako komentarišeš navode da si u dugovima?

- Ja sam stalno u dugovima i biću do kraja života. Ajde da pričamo o nekim drugim stvarima. Svi znamo ko to priča i servira, bolje nemojmo o tome.

Jesi li neku pesmu na albumu posvetio Katarini?

- Da, zove se "Zbog tebe". Ona glumi u spotu za tu pesmu.

Pisalo se i o tome da ne plaćaš uredno alimentaciju Ani Sević za vaše dete.

- To lepo pitajte Anu Sević, neka vam ona kaže da li plaćam ili ne. Juče sam baš bio s njom (smeh).

Kako si sada, nakon operacije?

- Dobro sam, hvala na pitanju. Bilo je malo komplikacija, naravno, to se dešava često. Sad je sve odlično, evo - kao što vidite, ravno, nema stomaka.

Vodiš li sada računa o ishrani?

- I te kako! Pa zašto sam sve ovo radio, da bih se opet ugojio? Aaa, ne, to nikako.

Da li Katarina kuva?

- Ja kuvam i niko ne ulazi u moju kuhinju (smeh).

Darko postao zaboravan, Šta su vam poroci? Darko smo pitali i da li sada ima poroke kao pre. - Šta vam to znači, kakvi poroci? Nemojte ljudi da pričamo o tome. Na primer, da li si smanjio izlaske u kafane i ostajanje do kasno? - Pa ja sam osuđen na to, pevač sam. Nisam automehaničar. Ja nemam radno vreme, pevam od deset uveče do pet ujutru.

Marko Jović

