TRAVELLANDOVA NEDELJA OLIMPSKE REGIJE: Ekskluzivne ponude luksuznih hotela u Grčkoj

Akcijske cene letnjih aranžmana u Grčkoj koje se ne propuštaju važe samo do 16. Juna!

Ukoliko ste spremate za letnji odmor, a Grčka je vaš izbor destinacije, topla preporuka su neki od hotela koji imaju odličan balans kvaliteta usluga i cene. U agenciji “Travellland” na snazi su eksluzivne ponude za Olimsku regiju i važe od 08.06. do 16.06, a vredi ih iskoristiti.

Kada se spomene Olimpska regija, misli se na skup maliha ali predivnih letovališta na severoistoku Grčke. Sama oblast se nalazi ispod planine Olimp. Poznata po apartmanskom smeštaj, regija i te kako može da ponudi odlične hotele sa 4 i 5 zvezdica.

Neke od luksuznih hotela sa povoljnim cenama ze leto 2023. izdvajamo iz široke ponude agencije “Travelland”.

Komplatan hedonizam postiže se uz činjenicu da se hotel u kojem boravite nalazi na samoj plaži. Takav moderan hotelski kompleks je Mediterranean Village 5*. Nudi kvalitetnu uslugu, veliki izbor komfornih soba, restorane, barove, internet, bazene, konferencijske usluge, spa centar. Jedan je od najtraženijih hotela na destinaciji Paralija. Cena sa uslugom polupansiona u junu se kreće od 539 evra (aranžman na 7 noćenja).

foto: Promo

Luksuzan i elegantan Mediterranean Princess Hotel 4*, namenjen je samo za odrasle osobe (preko 16 godina starosti) i ušuškan je u bujnom vrtu sa bazenom i terasom za sunčanje. Smesten je na samo 120 metara od plaže. Od Soluna je udaljen oko 90 km. U junu možete boraviti u ovom hotelu na 7 i 10 noćenja po najnižoj ceni aranžmana od 379 evra. Usluga polupansiona je uključena u cenu. Objekat Mediterranean Resort 4* je još jedan moderan hotel sa 4 zvezdice, na samo nekoliko koraka od duge peščane plaže u kosmopolitskom primorskom mestu Paralija. Objekat Mediterranean Resort poseduje predivan salon i terasu pored bazena, gde možete uživati u ukusnim jelima, pićima i laganim obrocima. Najniža cena na 7 noćenja tokom juna je 299 evra po osobi, dok je za 10 noćenja potrebno izdvojiti 429 evra.

foto: Promo

Jedna od toplih preporuka za ovu letnju sezonu je Cronwell Platamon Resort 5* smešten na zlatnoj obali Egejskog mora u živopisnoj oblasti Platamonas. Od Soluna je udaljen jedno 100 km a samo 1,5 km od mesta Platamon. Kvalifikovani hotelijeri kompanije Cronwell Hotels & Resorts podelili su teritoriju u dve zone: za decu i za odrasle, tako da će svako uživati u skladu sa svojim afinitetima i potrebama. Usluga hotela je oznaćena kao Ultra All Iinclusive. Cena boravka u junu na 7 noćenja je 539 evra, a na 10 noćenja 739 evra.

foto: Promo

AKCIJA: GRATIS smeštaj za dvoje dece!

Za sve porodice sa decom koje se na odmor upute u Grčku i borave u hotelu Dion Palace Beauty&Spa 5*, a rezervišu svoje mesto do 16.06., obezbeđen je GRATIS smeštaj za dvoje dece (za prvo dete u uzrastu do 12 godina, za drugo dete do 6 godina). Dion Palace je luksuzni hotelski kompleks sagrađen u podnožju legendarne planine Olimp, u blizini drevnog sela Dion, kod Litohora odmah pored mora. Smešten je u veličanstvenim vrtovima, na prilično mirnom delu, pa je savršen izbor za miran ali i zabavan odmor. Za uslugu polupansiona i 7 noćenje u junu treba izdvojiti najmanje 509 evra u zavisnosti od izbora termina. Najniža cena za 10 noćenja je 769 evra po osobi.

