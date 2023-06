OGROMNA RUPA ISPOD OKA, PODLIV, SPUŠTEN KAPAK: Ovako izgleda Šavija 44 dana nakon operacije, Kariću poručila samo jedno! VIDEO

Nataša Šavija optužila je Stefana Karića da joj je naneo teške telesne povrede kada su bili na jednom privatnom slavlju, on je nakon toga bio u bekstvu a onda je odlučio da se preda policiji.

On se mesec dana nalazio u pritvoru, a nakon što su on i Nataša dali izjave, on je pušten da se brani sa slobode.

Izrevoltirana zbog toga što je videla da on izlazi u noćne klubove, sada se oglasila Nataša Šavija koja je pokazala u kakvom se stanju nalazi 44. dana nakon operacije lica.

-Ne znam koliko se vidi imam ogromnu rupu ispod oka, na snimku se jasno vidi da su mi sve te kosti polomljene, a da je udarac bio malo više ostala bih bez oka. Samo nek se slavi- rekla je ona.

Podsetimo, Stefan otkako je izašao iz pritvora izlazi u provod kao da se ništa nije dogodilo.

I dok starleta vodi bitku za svoj oporavak nakon težih povreda lica i dve operacije, on lumpuje po kafanama i klubovima.

Karić je pre neko veče bio na nastupu Adila Maksutovića gde je igrao sa prijateljima.

