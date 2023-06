ŠOK OPTUŽBE NA RAČUN ANE NIKOLIĆ! Svi detalji uznemiravanja od strane pevačice: Skočila je na mene i svlačila mi pantalone! VIDEO

Bivši rijaliti učesnik i pevač Dario Šogorović nedavno je na društvenim mrežama objavio nekoliko šokantnih snimaka Ane Nikolić.

Na prvom od njih vidi se kako mu nervozna pevačica povišenim glasom kaže da "bude normalan", kao i da ona "nažalost, nikad nije bila normalna". Zatim se vidi i kako Ana na zadnjem sedištu svog automobila podiže noge kroz otvoreni prozor dok iz plastične flašice pije nešto što podseća na đus, te tako odlazi s jednog parkinga na Novom Beogradu.

foto: Damir Dervišagić

Uz te snimke Dario je napisao kako je nekad bio oduševljen likom i delom Nikolićeve, ali da ga je sada jako razočarala. Između ostalog, istakao je da je njeno sadašnje ponašanje katastrofalno i ispod svakog nivoa i da je šteta šta je uradila od sebe posle toliko godina karijere. Uz to je pratiocima pokazao i kako Ana stalno gleda njegove storije na Instagramu, te da mu u privatnim porukama piše da nju "niko nije ispalio, tako da neće ni on".

foto: Printscreen

Kako bismo saznali šta se zapravo dogodilo i zbog čega je toliko ogorčen na Anu, stupili smo u kontakt sa Šogorovićem, koji nam je ispričao sve detalje njihovog neprijatnog susreta. Pevačicu je optužio da ga je seksualno uznemiravala tako što je pokušala da mu na silu skine pantalone!

foto: Printscreen

- Dobio sam ponudu preko ljudi iz tima Ane Nikolić da se upoznamo i da porazgovaramo o potencijalnoj saradnji. Svi su me unapred opomenuli da je ona malo specifičan lik, ali nisam shvatio da je baš toliko specifična. Ubrzo smo se našli. Ona je došla sa svojom ekipom, a ja sa svojom. Nas dvoje smo seli sami za jedan sto. Pokušao sam da s njom uspostavim normalnu konverzaciju, ali nažalost neuspešno. Sve vreme se ponašala strašno i pričala je samo neke gluposti sa seksualnom konotacijom. Ponavljala mi je kako sam sladak, kako joj je drago što su joj poslali tako slatkog momka kakav sam ja. Tu sam već bio jako razočaran njenim stavom i ponašanjem, ali pustio sam je jer sam mislio da će prestati da se glupira - rekao je na početku ovaj mladić.

Dario kaže da je tek tad počela Anina tortura nad njim i da ga je onda seksualno uznemiravala.

foto: Printscreen

- Odjednom je ustala i naskočila na mene. Pipkala me je i htela je da mi skine pantalone. U tom momentu sam je odgurnuo od sebe. Nju je to jako iznerviralo, pa je počela da mi govori kako je ona megazvezda i da uvek dobije ono što želi, pa će tako i mene. Tad sam se i ja baš iznervirao. Rekao sam joj da ja nisam laka roba i da ne može tako da se ponaša, i da nikad ne bih bio s njom. Smrdela je na alkohol - priča on i dodaje:

foto: Printscreen

- Tad se malo smirila i sećam se da je rekla da je nikad u životu niko tako nije ispalio. Onda je krenula da udara po mojoj ekipi. Tad su i nastali snimci ispred kafića, koje sam okačio na mreže. Nakon toga je počela neprestano da me uhodi na Instagramu i da mi piše. Sve te poruke čuvam kao dokaz. Na kraju imam samo javno da joj poručim da me se mane. Sve ovo mi nije ni smešno ni zanimljivo - istakao je Šogorović na kraju.

foto: Printskrin/Instagram

Pokušali smo da stupimo u kontakt s pevačicom, ali ona nam se nije javljala na pozive.

Kurir.rs/E.K.