FAN NE PRESTAJE DA UZNEMIRAVA RADU, ŠALJE JOJ PORUKE I POTURA LAŽNE SLIKE! Pevačica očajna, podnosi TUŽBU zbog uznemiravanja

Bivši učesnik rijalitija "Parovi" Dario Šogorović, koji tvrdi da je vatreni fan Rade Manojlović, pevačicu danima ne ostavlja na miru iako ga je prijavila policiji zbog uznemiravanja.

Kako se sada navodi, on i dalje pevačici šalje poruke preko društvenih mreža, proganja je i pravi podle foto-montaže samo da bi je ponizio. Objavio je nekoliko fotografija na kojima su nepoznate devojke, tvrdeći da je Rada na njima iako to nema veze s istinom, a usput svaku priliku koristi da blati pevačicu samo zato što je negirala da je ikad bila bliska s njim.

- Rada je Šogorovića već prijavila policiji zbog proganjanja i uznemiravanja, ali se on ne zaustavlja! Ona sada sprema i tužbe, sve će da rešava na sudu jer je videla koliko je daleko otišla cela priča. Radu zovu ljudi sa svih strana, zabrinuti su jer ne znaju šta taj dečko može da uradi. Neki pričaju da je manijak, ranije je dolazio na njene nastupe, uredno je molio za fotografije, ali to je sve. Niko ne zna razlog zašto je tako odjednom počeo da pušta takve neistine u javnost, da pravi foto-montaže i piše sve i svašta - rekao je izvor blizak pevačici, pa je objasnio da Dario verovatno već zna da će sve završiti na sudu, ali da namerno sve radi kontra:

- Taj dečko misli da parama sve može da se reši, pa i na sudu. Sigurno je video da ga je Rada prijavila policiji, da će sve da ode i na sud, pa namerno nastavlja da piše gadosti da bi pokazao da se ne plaši. Rada je pod pritiskom jer njoj bliski ljudi svašta čitaju, potresu se, pa je zovu da vide da li je sve OK. Zbog toga je presekla i rekla da će da ga tuži i za duševnu bol.

Podsećamo, Šogorović je prvo počeo da plasira lažne informacije u medije tako što je na Instagramu napisao da je Radi platio 10.000 evra da s njom provede noć, a kada je video kolika se prašina podigla, počeo je da proziva i druge pevače, da iznosi neistine i laži, te i da se bavim foto-montažama.

Rada Manojlović rekla je nedavno za medije da se već susretala s ovakvim muškarcima koji su se koristili lažima samo da bi joj napakostili.

- Ovo nije prvi slučaj, što je najgore u celoj priči. Meni su se ovakve stvari dešavale i ranije, ali nisu objavljivane. Kad vidiš da neko ima problem i da hoće da skrene pažnju na sebe, to ne sme da bude naslovna tema svih portala i medija. Prijavila sam slučaj policiji, znate li vi koliko ja prijava imam u policiji, ali to nije u javnosti preneto. Ovaj dečko je samo jedan u nizu, imala sam sličnu situaciju gde me je jedan dečko maksimalno vređao i ponižavao samo da bih mu se javila. Sigurna sam da u psihijatriji postoji objašnjenje za takve slučajeve, ali ja nisam stručnjak i ne želim uopšte da ulazim u sve to - objasnila je pevačica.

