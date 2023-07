"NE ISPLATI MI SE DA USTAJEM!" FOLK ZVEZDE OTKRILE ŽELJE VAN SCENE: Rekla sam, neću! Gde ste videli da se peva samo jedna pesma?!

U poslednjoj epizodi zabavne emisije "Pusti brigu" u ovoj sezoni, voditeljka i novinarka Ljiljana Stanišić ugostila je folk zvezdu, Nadu Obrić, pevača Nemanju Stevanovića, Dvojac Kruševac Geto - Nikolu Trišića i Nikolu Milenkovića, voditeljku i novinarku Vanju Camović i pesnikinju Jasminu Stijović.

Obrić i Stevanović su započeli razgovor složivši se da se i pevači umore od pevanja i da često žele da budu kao svi drugi gosti.

- Večeramo, priča Obrić, i pitaju me odmah - može li samo jednom ona tvoja? Onda ja kažem, nemoj majke ti pusti me da pojedem makar. Zato ja obično pitam, je l' me zoveš ovako, ili da pevam? Oni kažu ma polako, ali onda naravno traže, može li samo jedna pesma? I ja kažem, neću! Za jednu pesmu ne isplati mi se da ustanem - kaže kroz smeh Obrić i pita:

- Ko može na feštama da otpeva samo jednu?

Stevanović se nadovezuje, uz razumevanje da zna kako je to kao kolega.

- Ja najviše volim da pevam balade i da pevam i da slušam i da se odmorim uz neku lepu baladu - rekao je Stefanović, nakon čega je, ipak, ustao i otpevao - samo jednu.

