MI SE NE ODNOSIMO, ZAPRAVO SE NE PODNOSIMO: Bivša žena Heleninog supruga žestoko o novopečenim roditeljima, usledila i PRETNJA!

Ćerka folk pevača Milana Topalovića Topalka, Helena Topalović postala je pre dva majka devojčice kojoj su ona i njen deset godina stariji suprug dali ime Dominika.

foto: Printskrin/Instagram

Naime, muž Helene Topalović, Dragan Aleksić je pre braka sa njom, bio u braku sa nekadašnjom voditeljkom televizije "Happy" Jelenom Dimitrijević, sa kojom ima dete.

foto: Aleksandar Sokić, Pritnscreen

Bivša voditeljka Jelena Dimitrijević progovorila je jednom prilikom o braku sa bivšim mužem Draganom Aleksićem. Ona je tada otkrila da sa ocem svog deteta nije u dobrom odnosu i da je bajka koju ćerka pevača Milana Topalovića prikazuje na društvenim mrežama ne zanima, pa čak im je i pripretila:

- Bolje im je da nikad ne koriste fotografije i snimke mog deteta na društvenim mrežama, jer će odgovarati pred zakonom - rekla je Jelena, pa otkrila kako je prihvatila saznanje da joj se bivši muž oženio Helenom.

foto: Printscreen/Instagram

- Prihvatila je ona njega i on nju, mene to ne zanima. Ne tolerišem ružno i nedolično ponašanje oca prema detetu. To ne prihvatam ni od jedne ni od druge strane - rekla je Jelena, ali nije otkrila konkretno o čemu se radi.

- To što imam da ispričam, reći ću isključivo pred kamerama, pozovite me u emisiju neku - izjavila je voditeljka, a na pitanje da li smatra da je njihov brak iz koristi, kao što se spekuliše, imala je odgovor.

- Mislim da ljudi bolje znaju nego ja - rekla je Jelena, pa progovorila o Draganovoj finansiskoj situaciji.

- Ne znam da li Gago zaista ima novca. Čovek nije iz Dubaija, nema milione, koliko ja znam, naš brak nije bio iz koristi - priznala je Jelena, pa otkrila u kakvom su odnosu.

foto: Promo

- Odnos, šta to beše? Mislite, se***alni ili ljudski? Mi se ne odnosimo, mi se zapravo ne podnosimo. Prema meni nema nikakve obaveze. Kad smo bili u braku, ispunjavao je, sad može da popunjava tamo gde treba - rekla je Jelena, pa progovorila o svom ljubavnom životu:

- To nikad niko neće znati. Kad se budem udavala, bićete obavešteni, jer ja ne krijem muža - zaključila je za "Kurir", verovatno aludirajuću na to što Helene izbegava da pokazuje muža javno ili ga često odseče na slikama.

