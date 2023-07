"MALTRETIRALI SU ME OD 19. GODINE, SAMO SAM RAZMIŠLJAO KAKO DA GA UBIJEM!" Šokantna ispovest legenarnog Milančeta Radosavljevića

Legendarni pevač narodne muzike, Milanče Radosavljević bio je gost emisije "Puls Srbije" koju vodi Ivan Gajić, gde je otkrio neke zapanjujuće detalje iz svoje karijere.

Milanče je podelio svoje iskustvo na početku svoje karijere, priznajući da je imao tremu zbog nastupa u kafanama.

- Ja sam na početku imao tremu zbog takvih dešavanja. Kada sam imao 19 godina jedna pijanica me je izmaltretirala tako da nisam mogao da spavam sledeća 3 dana. Samo sam razmišljao kako moram da ga ubijem, jer me je oterao u ludilo. Ozbiljno su me maltretirali. Mada onda kasnije sam počeo da se navikavam i sve mi je to postalo smešno. Onda je jednom tuča sa lancima u kafani izbila i svi su se razbežali. Međutim, ja sam morao da ostanem pored pojačala i da čuvam instrumente. Jer sam ja dao sve što imam u taj razglas i harmoniku - rekao je Radosavljević.

Takođe ispričao jedno teško iskustvo kada je morao da peva bez prestanka za mladence od jutra do kasno u noć, bez adekvatnih pauza.

- Moraš da se navikneš na te stvari. Bilo je jednom kada sam svirao i kada sam na kraju morao sve iz džepa da izvadim. Ja sam pevao mladencima od 9 sati ujutru, do 12 noću. Nisam imao pauzu, već samo za toalet. Oko 12 sati su svi već gosti otišli i ostala su samo 3 pijanca. Oni bi me maltretirali do prekosutra. Ja sam tu prekinuo jer nisam više mogao. Oni su mi onda rekli da sve pare izvadim koje sam zaradio, a to je bilo tadašnjih 27.000 dinara. Ostavio sam sve te pare i krenuo kući. Međutim, krenuo je pljusak a ja sam samo imao šuškavac i mantil. Tada sam samo brinuo za harmoniku da mi ne pokisne. Ali onda sam čuo da oni odvaljuju tarabu i da oće da me biju tarabom. Rekao sam "ako neko pođe, ja ću da pucam na njega", ali nisam imao ništa kod sebe. Mada oni su stvarno prestali da me prate i po najvećoj kiši, posle 7 kilometara, došao sam kući sa harmonikom - rekao je Radosavljević i dodao:

foto: Kurir televizija

- Sutra ujutru sam dobio upalu pluća i završim u bolnici. Pomodrili su mi nokti i usta. Stric kada me je video šokirao se i odmah me odveo doktoru. Preživeo sam tada i sad sam koronu, kada te onaj odozgo gleda ne može ti niko ništa.

Kurir.rs