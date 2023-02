ZA OVAJ MEGA-HIT NIKO NIJE ZNAO 10 GODINA! Legendarni pevač otkriva kako se probila njegova "najskuplja" pesma: POMOGLI MI PIRATI

Živa legenda narodne muzike, Milanče Radosavljević ispričao je zanimljivu priču o jednom od njegovih najvećih hitova.

foto: Kurir Televizija

Nakon što je u emisiji Puls Srbije, po želji voditelja Ivana Gajića zapevao narodnjački evergrin: "Dao bih ovo malo života", pevač je sa gledaocima podelio zanimljivost vezanu za ovu pesmu koja je od svog nastanka dugo tavorila u anonimnosti.

- Ta pesma je deset godina stajala. Nisam ima način da je nekako iznesem u izlog. Pokušao sam sa 50, 100, 1000 plakata koje sam lepio, al ne vredi. Nije to kao danas izađeš na televiziju i svi odmah sve znaju. Deset godina ta pesma praktično nije postojala. Onda se neka voditeljka setila da to stavi u emisiju, pa se kasnije dosta puštala na BN televiziji i narod ju je prihvatio.

Pevač je rekao kako su mu u karijeri dosta pomogli piratski snimci njegovih pesama koji su se kako kaže dobro prodavali.

02:05 ZA OVAJ MEGA HIT NIKO NIJE ZNAO 10 GODINA! Legendarni pevač otkriva kako se probila njegova NAJSKUPLJA pesma POMOGLI MU PIRATI?!

- Nije mi to smetalo, naprotiv. Bilo mi je milo što se moje pesme prodaju bar negde. Govorili su mi ti prodavci: Mi prodajemo tebe, Sinana, Džeja, Šabana, to se najviše kupuje. Sigurno je da su i oni doprineli da moje pesme dođu do naroda - kaže Radosavljević.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud