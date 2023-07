"FALIO MI JE OTAC TOKOM DETINJSTVA" Teodora Bjelica progovorila o BOLNOJ temi, a evo da li je izgovorila ime Miroslava Lazanskog!

Teodora Bjelica kaže da joj je falio otac tokom odrastanja! Za glumicu, koja je popularnost stekla ulogom Baćine (Miodrag Radonjić) devojke u seriji "Južni vetar", godinama se u medijima spekuliše da joj je otac pokojni novinar i ambasador Srbije u Rusiji Miroslav Lazanski. Ona to nikad nije htela da potvrdi, ili demantuje i uvek je govorila da joj je majka, takođe poznata glumica Gordana Bjelica, bila i otac i majka. Ni u velikoj životnoj ispovesti Teodora nije želela da otkrije identitet svog oca, ali je priznala da joj je nedostajalo njegovo prisustvo.

- Falila mi je očeva figura tokom odrastanja, ali majka mi je pružila ljubavi dovoljno za oba roditelja. To što nisam rasla i uz oca, nisam doživljavala tragično. Mnogo mi je značila njena podrška, i u životu, i u karijeri. Nemam veće ljubavi i prijatelja od nje. O svemu kroz šta prolazim u životu pričam sa njom i jedino ona može da me razume. Ipak, volela bih da moja deca imaju oba roditelja - počinje priču Teodora za Hit i dodaje da Gordani nije bilo nimalo lako:

foto: Youtube printscreen

- Bilo joj je teško kao samohranoj majci. Samo ona zna kroz šta je sve prošla. Dešavalo se da je zateknem kako sedi i plače. Dva puta je dolazila Hitna pomoć jer je kolabirala od previše posla i morala je da primi infuziju. Nije mogla sve da postigne. Morala je istovremeno i da radi, i da me čuva, jer nije imala nikakvu pomoć. Borila se da zaradi novac kako bi platila kiriju i račune. Bilo je dana kada nismo imale ni za najosnovnije potrebe, kao i svaka prosečna porodica devedesetih.

foto: ATA images

Teodora kaže da bi volela da ima brata ili sestru.

- Žao mi je što sam jedinica. Međutim, kao dete sam bila veoma posesivna prema mami i nisam htela ni sa kim da je delim. Kad bi nam došao majstor u kuću, pitala bih ga: "Što gledate u moju majku?", a imala sam samo pet godina. I da je htela, od mene nije mogla da ima nekog ili da se uda. Nikada nije dovela partnera u kuću. Sećam se da me je jednom pitala: "Hoćeš li da ti rodim brata ili sestru?", a ja sam kao iz topa odgovorila: "Nipošto!". Nije mogla od mene ni u kupatilo da ode, koliko sam bila vezana za nju.

Teodora je rođena 1994. godine. Na Novom Beogradu je provela najlepše dane detinjstva.

- Odrasla sam u 21. bloku, a iz najranijeg detinjstva se sećam da smo majka i ja igrale uz pesme Šakire i Željka Joksimovića. Imala sam sedam godina kada su njih dvoje bili baš popularni. Sa vršnjacima iz komšiluka sam svakog vikenda organizovala priredbe u prolazu između dve zgrade. Neko od komšija bi nam doneo mikrofon i ozvučenje, a mi deca smo pevali i takmičili se ko je bolji. Stalno smo se igrali žmurke. To su bila vremena kad su deca vreme provodila napolju, a ne kod kuće uz kompjutere. Jedna od omiljenih zanimacija bila mi je da otvorim ulazna vrata od zgrade, držim ih tako sat vremena i pozdravljam komšije koje ulaze i izlaze. Glumila sam vratara.Lepa glumica je već tada bila "zvezda" kamera jer se sa samo šest godina pojavila u komediji "Ona voli zvezdu" scenariste Gordana Mihića.

- Sećam se tog snimanja kao da je juče bilo, pravila sam probleme celoj ekipi. Moja majka je u filmu igrala ženu dvoje dece, a Dragan Nikolić je glumio njenog prisnog prijatelja. Tu je bio još jedan dečak koji je glumio njenog sina, odnosno mog brata. Pitala sam mamu ko je taj dečak, a ona mi je odgovorila: "To je danas tvoj bata, pretvaramo se". Pošto sam bila posesivna, sve vreme sam ga šutirala ispod stola. Tako sam im dva puta upropastila snimak, pa smo uspeli tek iz trećeg puta. Kada smo završili, Gordan je prišao mojoj majci i rekao: "Ova devojčica će jednog dana postati glumica i samo da znaš da sam je ja otkrio". Eto, bio je u pravu.Teodora je završila Osnovnu školu "Jovan Dučić" u Beogradu.

- Volela sam istoriju, muzičko i likovno, to sam učila sa razumevanjem. Sve ostale predmete, koji me nisu privlačili, bubala sam napamet i zbog toga sam lekcije brzo zaboravljala. To mi sada dobro dođe. Glumci zbog uloga u predstavama, na filmovima i serijama uče mnogo teksta, pa mi znači što brzo zaboravljam kako bih brzo naučila novi tekst!

Tokom osnovne škole, postala je svesna da joj je majka poznata glumica. Radovala se svakoj reprizi "Srećnih ljudi" jer je uživala gledajući majku Gordanu u ulozi Poparine (Zoran Rankić) sekretarice Bebe.

- Osećala sam se predivno dok sam gledala majku u toj seriji. Bila sam ponosna! Srce mi je bilo puno. Zanimljivo je da sam kao tinejdžerka bila buntovnica i bežala od toga da budem slična majci. Nisam želela da budem kao ona, a sad shvatam da smo iste i privatno i profesionalno. Kad gledam film "Orkestar jedne mladosti", u kojem igra glavnu žensku ulogu, vidim da smo bukvalno preslikane i ponosna sam na to.

Bjelica kaže da je u tom periodu bila zaljubljena u jednog dečka, čiji je život, nažalost, tragično prekinut.

foto: Kurir televizija

- Imala sam simpatiju u osnovnoj školi. Bila sam mnogi zaljubljena u tog dečaka. On je bio osmi razred, ja sedmi. Jednog dana je trebalo da idemo zajedno na rođendan, ali ga je udario automobil i usmrtio na licu mesta. Zvao se Nemanja Veselinović Kocka. Namerno govorim njegovo ime jer bih volela da ga ljudi zauvek pamte. Bio je divan dečko.Nakon osnovne, upisala je privatnu Turističku školu, koju je završila vanredno.

- Već sa 16 godina počela sam da gradim manekensku karijeru i putujem po svetu. Nisam živela u Srbiji i zato sam predmete polagala vanredno. Bila sam u Milanu, Indiji, Bejrutu, Africi, a u Meksiku sam provela čak šest meseci. Bila sam i u Americi, ali me nije privlačila za rad i život, pa sam odustala od angažmana.Nikad nije razmišljala da postane glumica, ali je igrom slučaja dobila glavnu žensku ulogu u filmu "Afterparti".

foto: Printscreen/Prva

- Mama nije želela da se bavim glumom jer je znala i dobre i loše strane tog posla, a iskreno, ni mene nije privlačila. Međutim, sve se dogodilo iznenada! Imala sam 23 godine kad me je tadašnji dečko prijavio za kasting za film "Afterparti". Otišla sam, a za ulogu se borilo još 40 devojaka. Odmah sam je dobila! Posle nekoliko dana me je pozvao reditelj i rekao mi da sa snimanjem krećemo 10. jula. Odgovorila sam mu da idem na more i da se vidimo kada se vratim. Čovek je bio u šoku. Rekao je: "Važi" i prekinuo vezu. Nisam imala pojma kako sve to funkcioniše, mislila sam da snimanje može da se pomeri kada meni odgovara. Četiri sata kasnije pozvala me je njegova asistentkinja i rekla mi da su satima sastančili i da nisu uspeli da mi pronađu zamenu, da žele samo mene! Rekla mi je da se saberem, da će mora biti uvek, ali uloga ne. Pitala me je da li mogu da odložim odmor. Pristala sam, izvinila im se i počeli smo snimanje - priča Teodora i dodaje da je na snimanju bila totalno opuštena, iako je imala scene u kojima je bila obnažena:

- Nisam ni znala gde su kamere, samo sam se trudila da sve uradim kako treba. Imala sam scene u kojima sam morala da budem u toplesu, ali mi to uopšte nije bio problem jer sam se pre toga slikala tako hiljadu puta zbog modelinga. Za mene je obnaženo telo umetnost i oruđe za rad. Ako neka scena zahteva da se skinem, uradiću to, nije mi strašno. Posle filma "Afterparti", Bjelica je ponovo otišla iz Srbije jer dve godine nije dobijala ponude za nove uloge.

- Nastavila sam da se bavim modelingom i otišla da živim u Meksiko Sitiju. Upoznala sam mnoge latino zvezde. Družila sam se sa Fernandom Kariljom, koji je igrao Talijinog partnera u seriji "Rosalinda". Upoznala sam Sebastijana Ruljija, Hektora iz serije "Rubi", koja je bila veoma popularna kod nas. Sa Barbarom Mori, čuvenom Rubi, pričala sam preko video-poziva. Žalim što je nisam upoznala uživo. Stvarno je prelepa, baš kao i u seriji. Ona mi je omiljena latino glumica i obećala sam sebi da ću se jednog dana vratiti u Meksiko da je upoznam. Tokom boravka u toj zemlji dobila sam stipendiju za njihovu glumačku akademiju, a u isto vreme i poziv od reditelja Miloša Avramovića da igram u drugoj sezoni serije "Južni vetar". Razmišljala sam šta da radim, da li da se vratim ili da ostanem tamo. S obzirom na to da deset godina nisam živela u Srbiji, odnosno dolazila sam samo na dva meseca godišnje, odlučila sam da prihvatim ulogu i vratim se u rodni grad. Glumačka karijera mi od tada ide samo uzlaznom putanjom!

Teodora kaže da se nimalo nije pokajala što je prihvatila ulogu u krimi-trileru reditelja Miloša Avramovića.

- Ekipa na setu je bila profesionalna. Ma, sve je bilo fantastično. Miodrag Radonjić i Miloš Avramović su mi dali slobodu da u scene ubacim nešto što i nije bilo po planu u scenariju. Imam samo lepe reči za njih. I tu sam imala scenu u toplesu i nije mi bio problem da se skinem. Pucala sam od samopouzdanja i pred kamerama sam se ponašala kao da sam obučena od glave do pete. To je mentalno veoma teško i zato to ne može svako - priča Teodora i dodaje da se o snimanju takvih scena savetuje sa majkom:- Konsultovala sam se sa majkom oko slobodnijih kadrova. Postavila se kao pravi profesionalac, jer zna šta je umetnost i kad je nešto potrebno uraditi za ulogu. Svesna je da to nisam radila da bih se negde progurala i postala poznata.

Ubrzo posle te serije, zaigrala je u filmu "Hotel Beograd", u kojem je delila kadar sa Milošem Bikovićem, Ljubom Bandovićem i Sofijom Milošević. Jedne večeri u novembru snimali smo scene u kabrioletu na Brankovom mostu. Tu u blizini ima jedna kafanica u kojoj mi je Ljuba Bandović otkrio najlepšu medovaču na svetu. Ta rakija nas je dobro ugrejala! Meni je naročito bila potrebna, jer sam snimala u tankoj haljinici, iako je napolju bilo veoma hladno. Popila sam jednu medovaču i sa Ljubom nastavila da snimam celu noć. Bjelica je pre tri godine oduševila publiku u seriji "Tri muškarca i tetka".- Snimali smo je devet meseci, šest dana u nedelji po devet sati u jednoj kući u Beogradu. Seka Sablić je prava šizika i davala mi je divne savete. Rekla mi je da muškarce teram da jure za mnom i da ću biti opasnija od majke - kaže glumica i dodaje da uživa kad dobija komplimente na račun izgleda:

- Prija mi kad mi kažu da sam seks-bomba i jedna od najlepših glumica. Ali ne dobijam mnogo komplimenata od muškaraca. Oni misle da mi dnevno stigne 500 poruka u kojima piše da sam prelepa, ali nije tako. Kad izađem, niko mi ne prilazi, a ne volim da nalazim partnere preko društvenih mreža, već preko zajedničkih prijatelja.Pored toga što ima brojne uloge na filmu, televiziji i u pozorištu, Teodora je posvećena i studijama glume.

- Trenutno sam druga godina na jednoj privatnoj akademiji. Želim da pored praktičnog iskustva, imam i teoretsko. Ne ide jedno bez drugog.

kurir.rs/hit/informer