"IZAŠLE SMO ISPRED, IZNENADA ME JE UDARILA I NASRNULA" Sara Reljić o žestokom fajtu sa koleginicom: Mislila je da ću da ćutim!

Sara Reljic, pevačica i Damir Handanovic, producent, gostovali su kod voditelja emisije "Puls Srbije" Ivana Gajića.

foto: Kurir tv

Kako je prethodne nedelje Reljić bila u medijima zbog jedne situacije sa koleginicom na veselju, o tome je prvo pričala.

foto: Kurir tv

- Izašle smo ispred da porazgovaramo, ja sam bila mirna, a mislim da je ona izmislila tu svađu. Odjednom me je udarila i nasrnula na mene, gledam šta se dešava? Nisam to očekivala, toliko dugo radimo zajedno. Nisam reagovala, za mene je to sramota, međutim ona je nastavila da priča o tome. Ona se hvalila time, prava dama. Kasnije je počela da preti mojoj mami, a možda je namerno to uradila da napravi sebi marketing - rekla je i dodala:

03:52 Sara Reljic

- Ja ne znam šta ona može meni da uradi, ja sam hrabra, a pritom, nije lepo; Udariš nekog i onda još pretiš. Ja sam uvek bila dama i to ću i da ostanem. Ja neću ćutati, a ona je mislila da ću ćutati. - rekla je Reljić.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

06:50 Sara Reljić intervju