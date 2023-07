PRE 4 GODINE IZGUBILA JE BORBU SA OPAKOM BOLEŠĆU: Ovo je životna priča Dijane Milojković, detalji tužne sudbine

Dijana Milojković je preminula u 33. godini posle duge borbe sa teškom bolešću. Borila se kao lavica i motivisala druge žene da posmatraju rak grlića materice kao životno iskustvo, a ne kao konačnu presudu.

Rođena je u Ćupriji 1987. godine, a njenu karijeru je obeležila pobeda na izboru za Miss Srbije 2009. godine.

Na takmičenju u Bejrutu 2014. godine, postala je i "Miss Evrope" kao i "Miss sporta", te je nastavila da radi kao model.

Završila je čak dva fakulteta, Farmaceutski fakultet u Beogradu, kao i Fakultet za menadžent, na kome je završila master studije u oblasti ekonomskog menadžmenta.

Sa 27 godina, lepa crnka je saznala da boluje od invazivne forme karcinoma grlića materice, te je tada počela i njena borba za život, a u međuvremenu je otvorila i blog, na kome je davala savete i prepričavala svoja iskustva.

Ona je u javnosti postala poznata i kao devojka Stefana Karića, koji joj je bio najveća podrška tokom duge i teške borbe sa bolešću. Kada je Dijana izgubila kosu zbog hemoterapija i Stefan se ošišao na ćelavo da bi zajedno sa njom prošao kroz to. Stefan Karić, koji je čak i istetovirao Dijanin lik na svom telu i koji joj je dugo pružao podršku, raskinuo je sa lepom misicom.

Dijana je objavila da je razlog njihovog raskida Stefanovo neverstvo, ali da želi da ostane sa njim u dobrim odnosima jer joj je pružao podršku kad joj je najviše trebala.

Dijana je nakon saznanja dijagnoze bila izuzetno aktivna kada je borba protiv raka u pitanju i pružala je podršku svima koji se suočavaju sa ovom opakom bolešću.

"Juče je bio svetski dan borbe protiv raka. Danas je moj 1368. dan borbe protiv raka. Ljudi koji su se razboleli prolaze kroz dramu svakog dana. Njima je svaki dan borba. Dan bez bolova je praznik. Uprkos svemu trudim se da sam optimistična, samu sebe ohrabrujem i verujem da rešenje uvek postoji. Ni jednog trenutka ne treba gubiti nadu. Ljude treba informisati i o važnosti prevencije i ranog otkrivanja raka ali i tome gde i kako se lečiti.

U razgovoru sa ljudima koje sam sretala po bolnicama mislim da je neophodno angažovanje psihologa u svim specijalizovanim ustanovama u kojima se radi dijagnostika i u kojima se leče osobe sa malignim bolestima. Time bi se unapredio psihološki status pacijenata i članova porodice.Želim samo da kažem da karcinom nije bolest jednog člana, to je bolest cele porodice, tu su svi pogođeni i zajedno vode borbu protiv te pošasti. Beskrajno sam zahvalna svojoj porodici i prijateljima - stvarnim i virtuelnim, koji mi pružaju najveću podršku. Zahvalna sam i onima koji su u nedostatku pravih reči jednostavno nestali.

Želela bih da podstaknem sve one koji su se nakon saznanja da se neko razboleo, suočili sa nedostatkom reči, da se ipak jave. Obratite se onima koji su imali nesreću da obole od ove opake bolesti. To su oni isti ljudi sa kojima ste se do juče družili i smejali. Nađimo se jedni drugima i kada je najteže. Nije sramota biti bolestan i nije teško biti fin. Jer niste ni svesni koliko nama to znači!

Ostanite mi nasmejani i verujte uvek! Voli vas vaša Dijana!".