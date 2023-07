POSTOJI DETE ANE ĆURČIĆ I ACE BULIĆA? Saopšteno im je da je MRTVO, a onda ŠOK, ona upravo objavila FOTKU posvećenu otetoj deci

Rijaliti učesnica, Ana Ćurčić, koja je u "Zadrugu" ušla kako bi se pred milionima gledalaca obračunala sa bivšim partnerom Zvezdanom Slavnićem, koji ju je u rijalitiju prevario sa Anđelom Đuričić, pokušala je sebi da oduzme život kada su joj saopštili da joj je prvo dete, koje je dobila sa Acom Bulićem, umrlo.

Ona je sada na Instagramu objavila fotografiju koja je njene pratioce naterala na suze.

Ana je objavila grafit koji je posvećen ukradenim i otetim bebama, a poznato je da se spekulisalo da je i njeno dete oteto od Bulića i nje.

Ana je objavila grafit koji je posvećen ukradenim i otetim bebama, a poznato je da se spekulisalo da je i njeno dete oteto od Bulića i nje.

- Ja sam sa Anom bio pre trideset i kusur godina. To su bila druga vremena, zabavljali smo, držali za ručice, to je tako izgledalo tada. Živeli smo zgrada pored zgrade, išli smo u istu školu "Đuro Strugar" u bloku 37, i kao sva normalna deca u to vreme, počeli smo na klupici, od pantomime do lastiša. Ana je zatrudnela kada je imala 17-18 godina, to je bilo pred kraj naše veze. Zatrudnela je i imali smo taj peh da nam je dete navodno umrlo u bolnici "Narodni front". Ona je taj porođaj jako teško podnela, izgubila je pet litara krvi, doktoria dete je bilo u inkubatoru - prisetio se Aca s knedlom u grlu, pa nastavio:

Ana je objavila grafit koji je posvećen ukradenim i otetim bebama, a poznato je da se spekulisalo da je i njeno dete oteto od Bulića i nje

- Ja sam trčao sa jedne strane na drugu, devojčica kojoj smo dali ime Aleksandra je provela devet dana u inkubatoru, a onda su nam saopštili da je deto umrlo - rekao je jednom prilikom.

