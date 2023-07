BOBAN RAJOVIĆ OTKRIO KOJA PEVAČICA MU JE POMOGLA NA POČETKU KARIJERE: Sa suprugom mu dala vetar u leđa kad je bilo najpotrebnije!

Pevačica Viki Miljković i njen suprug Dragan Tašković Taške poznati su kao ljudi koji vole da pomognu mladim kolegama na početku karijere.

Pored toga što su Viki i Taške pomogli brojnim kandidatima u „Zvezdama Granda“ pogotovo pobedniku Nerminu Handžiću, sada ih je folker Boban Rajović pohvalio.

Pevač je otkrio da su mu Viki i Taške bili velika podrška od samog početka karijere, ali i vetar u leđa da uopšte krene muzičkim putem.

- Pojavili su se Viki i Taške, ona je bila već aktuelna i to dobro, imala je pesmu „Koka Kola“. Posle toga je imala još dosta albuma, ne mogu sada da se setim - počinje on i otkriva kako su njih dvoje reagovali kada su ga prvi put čuli:

- Ja sam se tada latio mikrofona, oni su me odmah podržali. Taške mi je tada rekao „Momak zašto ti ne kreneš nesto“. To je bio veliki podstrek za mene i malo sam se ohrabrio da nastavim dalje. Nikad to neću zaboraviti.

