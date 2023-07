NADA OBRIĆ ZBOG BOLESTI BILA LJUTA NA KOLEGU! Objavio da je u LOŠEM STANJU, a ona krila od svih! Davali joj nekoliko meseci života

Pevačica Nada Obrić otvoreno danas priča o svojim zdravstvenim tegovama, iako je krajem prošlog vijeka, kada je imala prvu hiruršku intervenciju bila jako ljuta na Halida Muslimovića, koji je kao tadašnji vlasnik revije "Naj" dozvolio da se objavi vijest o njenim zdravstvenim tegobama.

Tada je tvrdila da je to njena intima.

foto: Damir Dervišagić

Međutim, vremenom je promijenila svoje mišljenje, pa je posljednjih godina započela veliku kampanju za čuvanje ženskog zdravlja. Pokušava svojim iskustvima i savetima da motiviše žene da redovno posećuju lekare i odlaze na sistematske preglede.

Nada je tri puta operisala karcinom. Lečila se u Beogradu i Beču. Lekari nisu bili ni malo optimistični, prognozirali su tek nekoliko meseci života, ali ona se lavovski izborila.

foto: Printscreen/Premijera

- Moja ćerka živi u Beču i tamo je našla sjajnog doktora koji me je primio. U startu su loše prognoze bile. Izvađeno mi je pet tumora, rađena mi je bešika, pa sada nosim stomu. Dobro sam sad, držim se, ne dam se. Retko gde izlazim, čuvam se od svih ovih bolesti. Pijem svako jutro aroniju i neke smese koje sam napravila. Stavljam 200 grama suvih šljiva i po sto grama oraha i badema. Prelijem to medom, dodajem i ostalo koštunjavo voće. I to redovno uzimam - otkrila je svojevremeno Nada.

-Ako je trebalo da nešto platim u ovozemaljskom životu, nadam se da je sad sve izmireno. Imala sam i kliničku smrt, da je tako nazovem. Znam da ću otići u raj, videla sam to. Prelepo je to iskustvo - otkrila je popularna pjevačica.

Kurir/ Express

Bonus video:

00:47 Nada Obrić zapevala je posle mnogo godina