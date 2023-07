ZDRAVKO ČOLIĆ O BRUSHALTERIMA KOJE DOBIJA NA NASTUPU: To je nečija EMOCIJA! Evo šta radi sa poklonima koje dobija od obožavateljki

Zdravko Čolić otkako se pojavio na estradnom nebu postao je veliki miljenik žena. Legendarni pevač decenijama puni sve hale, dvorane i poljane gde god da nastupa. Sada je za Kurir otkrio kako reaguje na ljubav žena i što ga često neka od njih časti komadom donjeg veša.

foto: Nenad Opačić

Jedna gospođa vas je gađala brushalterom, kažu da ste tada prekinuli koncert zbog toga da li je to istina?

- Nije tačno. Ja obično taj brushalter dam svom bubnjaru, to se dešava često. Lep je to događaj. To je nečija emocija i to je lepo kad eto tako dobijete to u sred nastupa. Bože sačuvaj da sam prekinuo koncert zbog toga. - rekao je pevač.

Podsetimo, pevač je u braku sa suprugom Aleksandrom već 22 godine, iz kog imaju dve ćerke, a Zdravko je nedavno izjavio je da je njegova žena imala neprijatnih situacija sa njegovim obožavateljkama, i da je čak jedna nožem isekla po licu:

- Mnogo toga sam prošao i doživeo u životu. Jednom je moju suprugu nožem napala neka obožavateljka i posekla je po licu. Sandra se izmakla, ali ju je ova malo zakačila, srećom bez većih posledica. To je bilo davno, ali se i dan-danas sećam toga. Moja žena drugih većih neprijatnosti nije imala, jer se ne eksponira, nije taj tip, a i smatram da žena i deca treba da budu daleko od očiju javnosti - rekao je Čola u jednom intervjuu.

Kurir.rs