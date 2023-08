KO SU SINOVI OLIVERA DRAGOJEVIĆA? Jedan je snimio duet sa slavnom pevačicom, a evo šta rade druga dva! Majka im ZABRANILA jedno

Oliver Dragojević napustio nas je pre punih pet godina, ali ga fanovi i kolege nisu zaboravili. Manifestacija 'Trag u beskraju' održava se svake godne krajem jula u njegovu čast na njegovoj rodnoj Korčuli.

Prisutna je tu i njegova porodica, supruga Vesna i njihova trojica sinova - Dino, Damir i Davor. Najstariji Dino rodio se 1975, a i danas se prepričava kako je Vesna u porodilište išla autobusom jer je Oliver bio odsutan.

'To je velika tegoba za ženu. Ne znam predstavlja li joj olakšanje to što je suprug pokraj nje. Ne znam. Bolje ju je videti kada nije onako sva nervozna, slomljena. Tu sliku onda pamtiš', ispričao je ranije Oliver.

Dve godine kasnije par je dobio još dva sina, blizance Damira i Davora, a zajedno imaju sedmoro unučadi od kojih se petero rodilo još za Oliverova života.

Pevač se prvi put ostvario kao deda 2008. kada su sin Dino i snaha Nevena dobili sina kojeg su nazvali Duje, a tri godine nakon dobili su još i blizance Tonija i Luciju. Mlađi brat Damir i njegova supruga Vanda 2014. su godine dobili ćerku Margitu, a 2017. sina Vinka. Sin Davor i supruga Karmen imaju sina Marka koji je dobio ime po Oliverovu ocu, a pre dve godine stigao je i sin Luka.

Vesna je svojedobno otkrila da je njen suprug jednom rekao kako svoju decu mogu nazvati kako oni to žele, ali da im ne pada na pamet da neko od njih bude Oliver kako ga u školskim klupama ne bi zadirkivali da se zove Oliver Dragojević.

Inače, sva trojica Oliverovih sinova se drže podalje od javnosti i nijedan se ne bavi javnim poslom, ali jedan od njih se ipak oprobao u muzičkoj karijeri.

Davor Dragojević je 1997. sa Renatom Končić Mineom snimio duet "Ako ovo je kraj’.

'Otac me nikad nije maltretirao nekim svojim ambicijama. Kao ni Davoru ni Damiru, nije mi nikad gurao instrumente u ruku samo zato što smo deca poznatog pevača. Nismo morali učiti da sviramo, nismo morali ni da idemo u muzičku školu, iako je kod kuće uvek bila klavijatura, gitara, klarinet... Otkad pamtim, nije nas nikad opterećivao svojim poslom i svojom slavom. Premda se to čini kao fraza, ali uvek smo bili kao prijatelji, išli i na more i na ribarenje, igrali zajedno biljar, a i danas je nezamislivo da ne igramo zajedno mali balon u Žrnovnici', rekao je sin Dino o pokojnom ocu u biografskoj knjizi 'Splitska dica, od zidića do večnosti', koju je napisao muzičar kritičar i novinar Zlatko Gall.

