SKANDAL U EMISIJI! Gledateljka bez milosti spomenula Aninu NAJVEĆU TRAUMU, Ćurčićeva u suzama istrčala iz studija (FOTO+VIDEO)

Bivša zadrugarka Ana Ćurčić gostovala je sinoć u emisiji, a u jednom trenutku je u suzama napustila studio.

Naime, Ana je gostovala sa Žanom Đorđević, a jedna gledateljka je u jednom trenutku spomenula njeno dete koje je izgubila, zbog čega je Ana burno reagovala.

- Žana stvarno jeste jedna gospođa to se po držanju vidi, što naravno ne možemo reći za gospođu preko puta. Zanima me zbog čega sa vašim britkim umom ne dozvoljavate sebi da se usudite da prokomentarišete osobu koja sedi preko puta vas, Anu čini mi se. Prokomentarišite tu celokupnu osvetničku, feminističku priču - rekla je gledateljka.

- To osvetničko je baš naglašeno - rekla je Ana.

- Ne libim se ja nikoga da prokomentarišem, samo što je moje mišljenje možda malo drugačije. Izjasnila sam se već da bih uradila sve suprotno od Ane. Svi mi emitujemo energiju i sličan se sličnom raduje, kako emitujemo tako i zračimo. Pitala sam Anu u Zadruzi da li bi svojoj mami oprostila nešto neoprostivo za drugu osobu, a ona mi je dala odgovor da naravno bi jer je to njena majka. Kad nosite to nešto u sebi jednostavno ne možete da budete srećni i emitujete energiju kad nosite to nešto osvetničko u sebi - rekla je Žana.

- Nas zaliva ta priča kako je tu neko nešto, pretnje, mafijašenje, devedesete godine koje su smrdele na benzin, a to je ta žena tu, ona propagira. Vi potpuno korektno govorite sad, ali ja vas konkretno pitam za tu priču, žena ide sa specifičnim tipovima, celu familiju tetovira tim imenima - rekla je gledateljka.

- Baš ste mi zanimljivi gospođo, nešto ste mi poznati. Ja nisam nikakav mafijoza gospođo - rekla je Ana.

- Žena tog profila o moralu može da priča eventualno na buvljaku - rekla je gledateljka.

Gledateljka je spomenula Anin porođaj u mladosti i gubitak njenog deteta, zbog čega je zadrugarka napustila emisiju.

- Ja ne bih mogla sebi da dozvolim da ostanem trudna sa 19 godina. Ja sam tad studirala i u tom periodu se druge stvari rade. U 19 godina se čovek ne razmnožava, a pogotovo to ne dozvoljavaju roditelji. To govori o raznim problemima - rekla je gledateljka.

- O kojim problemima? Da devojka koja ima svog prvog momka i želi da se uda za njega. Neću vam dati da me isprovocirate, samo uživajte. Veliki pozdrav - rekla je Ana.

- Ja ne želim s vama da razgovaram. Ona priča o smrtnom slučaju, a malopre je tako cinično prokomentarisala smrt u porodici Ivana Marinkovića - rekla je gledateljka.

- Je l' ona ovo priča o mom smrtnom slučaju? Da li ste spomenuli moj smrtni slučaj? - pitala je Ana.

- Ja sam rekla ono što sam rekla, a vi vratite klip. Imali ste neke smrtne slučajeve o kojima ste pričali, a onda se niste smejali kao što ste se smejali Ivanu Marinkoviću - rekla je gledateljka.

- Napustiću emisiju bude li pričala o ovome. To ti odmah kažem sad - rekla je Ana Darku.

- Hajde da ne pričamo o smrtnim slučajevima, stvarno je bezveze - rekao je voditelj.

- Bilo je grozno, njen komentar je bio ciničan - rekla je gledateljka.

- Pričala je o detetu mom koje je umrlo, a to neću da dozvolim - rekla je Ana i napustila emisiju.

