"ĐOKOVIĆ JE JEDINI MUŠKARAC KOJI MOŽE DA MI OTVORI MENTALNE ČAKRE" Rialda dala oglas za partnera: Evo koji su joj USLOVI (VIDEO)

Rialda Karahasanović kao i mnoge njene kolege, boravi u Crnoj Gori, a naš poznati voditelj Ivan Gajić je uvek na pravom mestu u pravo vreme.

Sa pevačicom smo pričali o njenom emotivnom životu, a za početok je otkrila sa kojim muškarcem provodi ovo leto.

- Posle desetog dana uzela sam da čitam Đokovića i to je jedini muškarac koji može da mi otvori mentalne neke čakre. Ali dobro, nikad se ne zna. Ali sticajem okolnosti uspela sam da dođem do vazduha da se malo odmorim. Možda desi neki čovek mog života da dođe da me obori s nogu, ali još se nije desio - otkrila je Rialda.

02:35 ĐOKOVIĆ JE JEDINI MUŠKARAC KOJI MOŽE DA MI OTVORI MENTALNE ČAKRE! Rialda dala oglas za partnera: Evo koji su joj USLOVI

S obzirom na to da do sada nije imala sreću u ljubavi, Rialda je dala oglas za pravog muškarca gledaocima Kurir televizije, a evo šta njen budući partner mora da poseduje.

- Mora da bude stariji od mene. Dakle desetak do petnest godina maksimalno. Ozbiljan neki dasa. Da bude neki intelektualac, isključivo intelektualac, i ništa to krimi džimi, ilegalno, to me ništa ne zanima. Dobro. Po mogućnosti neka veštačka inteligencija, neki IT, neki vanzemaljci, spej šatl, šta god samo da smo u budućnosti i nikako u prošlosti. Da trenira i da je zgodan. Da je viši od mene, sve do 180 cm. Generalno volim tamnopute, ali ako je neki dasa poput Breda Pita to je okej - rekla je Rialda.

