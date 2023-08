SKINULA BRUS, OKRENULA ZADNJICU, PA KLEKNULA! Jedva punoletna pevačica zapalila mreže GOLIM IZDANJEM: Na njoj samo tangice! (FOTO)

Ema Radujko, atraktivna mlada pevačica, objavila je provokativnu fotografiju na Instagramu koja je malo toga prepuštala mašti.

Tik Tokerka Ema Radujko "vinula se u zvezde" prvim albumom koji je među mladima izuzetno popularan, a neposredno nakon toga, nastupala je na "Music Week Festivalu", koji je prošao sa nizom incidenata.

Ona je sa samo 18 godina privukla je veliku pažnju, između ostalog, i svojim golišavim fotografijama, koje redovno objavljuje na društvenim mrežama.

Isti slučaj je i danas, kada je na Instagram profilu atraktivne plavuše osvanula fotka na kojoj je kleknula, bez brusa, a na samo je imala samo tange koje su, pak, malo toga prepustile mašti.

Mladu pevačicu često kritikuju zbog ovakvih objava, ali i provokativnih odevnih kombinacija sa kojima se pojavljuje na nastupima, a ona je nedavno odgovorila na ove prozivke.

- Moram važnu stvar da kažem, jer se uvek komentariše moj stil i oblačenje. to je svuda u svetu prihvaćeno i normalno, samo kad Ema dođe takva onda je problem! Ja neću sebe promeniti zbog tuđeg mišljenja, ljudi koji mi ništa nisu u životu. Ja nisam laka, nisam prostakuša i divljakuša. Kako se ja slikam - moja stvar. Moje telo, moja umetnost. Ja na tome radim svaki dan, već dve godine - rekla je Ema, pa dodala:

- Ja sam ono što jesam i srećna sam što sam to što jesam. Sigurno se za grad ne bih obukla kao za nastup. Nemaju roditelji šta da mi govore. Ja moje kostime smišljam... Naravno da se mimo nastupa neću takva pojaviti. Furam svoju priču, roditelji su me podržali jer su i oni svesni da... Ne znam kako to da ti objasnim. Da mi brane i da me kritikuju, verovatno to ne bih radila, ali dovoljno sam odrasla da sama razmišljam o nekim stvarima - istakla je ona za medije.

