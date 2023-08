"POJURILA ME POLICIJA, POČEO SAM DA BEŽIM" Semir Džanković o prvoj traumi i kršenju zakona: Zvao sam oca i plakao...

Trećeplasirani finalista muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“ Semir Džanković priznao je pred kamerama da je u mladosti bio nestrašan.

foto: Pritnscreen

Nedavno je u jednoj izjavi ispričao kako je završio u policiji, a sve zbog zabave i šale.

Prisetio se situacije kada je imao samo 16. godina i kada je od oca „pozajmio“ auto da bi se sa drugom provozao po gradu.

- Tada sam bio treća godina srednje škole i ukradem ja njemu auto. Odnosno, on je meni auto davao da provozam tu po naselju. Pitao sam oca da li mogu da uzmem auto da odem kod druga da uzem knjugu i rekao mi je da mogu. Ja sam onda izašao na magistralu, vozio oko škole, hteo sam da budem baja – rekao je on.

foto: Printscreen

Semir Džanković kaže da nije mogao ni da nasluti da će se za samo nekoliko minuta situacija preokrenuti i da će policija juriti za njim.

- Pojurila me policija, ja sam počeo da bežim, uplili su rotaciju i krenuli. Počela je jurnjava, ja sam bežao, katarstofa. Što je najgore uspeo sam da pobegnem. Onda sam zakočio, tada mi je drug rekao da bežim. Rekao sam da su sigurno videli tablicu i da će sada otići kući, a otac je odmarao pred posao – dodao je Semir.

foto: Printskrin

Pevač kaže da mu je najteže bilo kada je iz stanice pozvao oca da dođe po njega, ali mu je on rekao da ipak neće doći tog dana.

- Došla je policija, uzeli su mi dokumetra i videli su da je to auto mog oca. Policajac je bio prijatelj mog oca i odveli su me u stanicu. Pozvao sam oca, ali mi se nije javio, rekao mi policajac da ću prenoćiti tu. Kada mi se otac javio rekao sam mu da sam tu, a on mi je rekao da će doći sutra. Počeo sam da plačem, i rekao sam mu da me ne ostavlja tu. Ipak je došao po mene, ali kod kuće su bile kritike, bio je jako besan na mene – zaključio je on.

