ŠOK! RAZVODI SE NAJSKLADNIJI PAR HRVATSKE?! Ela Dvornik otpratila 13 godina starijeg muža s mreža, on otišao kod mame u Englesku

Ela Dvornik, ćerka pokojnog pevača Dina Dvornika, i britanski preduzetnik Čarls više se ne prate na društvenim mrežama, sve više se priča o kraju njihovog braka, a on je sad, bez Ele, sa dvoje dece otišao kod mame u Englesku.

Elu i Čarlsa osim braka veže i posao. Bračni par je 2016. pokrenuo firmu "Manijak". Kako je Ela objasnila, reč je o prvom evropskom inkubatoru koji okuplja influensere i marketinškoj platformi za njihov poslovni razvoj i povezivanje s brendovima. Manijak je, prema podacima Poslovne Hrvatske, od 2018-2021. godine imao neto dobiti oko 300.000 evra. Od 2021. firma ima dva zaposlena malo većom od 1000 evra.

foto: Printscreen/Instagram

Ella je 2018. godine pokrenula obrt Cruella, a Charles je 2019. u Daruvaru osnovao firmu Experiment, koja se bavi proizvodnjom motornih vozila. Ellin obrt i zajednička tvrtka sa suprugom su u blokadi, a tvrtka koju je influencerica otvorila 2023. godine uredno posluje, no još nema službenih podataka koliko zarađuje. Riječ je o firmi Alterella, a tako se zove i njezin glazbeni alter ego. Glazbenicu smo nazvali za komentar, no do objave ovo teksta nije bila dostupna.

Zbog prvog albuma "Teška vremena za sanjare" Ela je sve češće vreme provodila u zagrebačkom studiju, dok je britanski poduzetnik većinom bio s ćerima, u njihovom istarskom domu u Balama.

Prema LinkedInu, Čarls ima preko 25 godina iskustva u marketingu mobilnih uređaja. Otkad je upoznao Elu njegovo zanimanje naredne dve godine bilo je "Influencer Husband" na Ellinom blogu o putovanjima, koji se našao na listi najboljih UK Travel blogova. Osim firmi u Hrvatskoj, Čarls je od 2016. godine investirao u dve stare firme, postao direktor treće i osnivač četvrte.

foto: Printscreen/Instagram

Bračni par se upoznao 2014. godine u Londonu. Verili su se u Japanu i posle pet godina venčali su se u Las Vegasu. Razlika između njih je 13 godina, a kad ga je upoznala, najviše joj se svidelo što se odnosio prema njoj kao prema dami, iako se ona, kako kaže, nikad u životu nije tako osećala.

O njihovom razvodu pisalo se i ranije ove godine, a ona je tada odgovorila na priče.

- Mi imamo bračni odnos i neverovatan je interes za njega - rekla je Ela za Večernji list. Glasinama je pridoneo i komentar njene majke Danijele Dvornik, koja kaže da joj se bliski ljudi nalaze u situacijama gde je ''frajer manipulativan i celi dan razmišlja kako da ženi zagorča život".

foto: Printscreen YouTube

- Ne treba biti rob lošeg braka ili veze - zaključila je mama Dvornik.

Ela je poslednji put kad se oglasila za medije prokomentarisala koji je najluđi trač koji je čula o sebi?

"Da sam se bogato udala’’, odgovorila je.

