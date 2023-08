DEVOJKA GA ŠUTNULA ZBOG ZADRUGE 7: On odmah sve podelio javno, očajno KUKA, ne zna šta da radi (FOTO)

Fanovi "Zadruge" sa nestrpljenjem očekuju početak sedme sezone pod nazivom "Zadruga 7 - Elita". Upravo ovaj naziv dovoljno intrigira, jer ono što najviše zanima publiku upravo jesu imena učesnika.

Produkcija već uveliko pregovara sa budućim rijaliti učesnicima o uslovima. Svako ima pravo da se prijavi na kasting, a samo odabrani će imati priliku da se takmiče za glavnu nagradu u iznosu od 100.000 evra.

U medijima se pojavila vest da će se u septembru na velelepno imanje u Šimanovcima useliti bivši zadrugar, Stefan Mihić.

Nakon ove informacije, sa njim je u kontakt stupila njegova bivša devojka. Međutim, kada je saznala da postoji mogućnost da on ne uđe u rijaliti, odmah ga je ostavila.

- Da li sam ja ustvari toliko glup ili dobar čovek da verujem ljudima. Aj jedanput te neko slaže i zaj*be, ali dva puta, onda sam glup i budala - napisao je Stefan, a zatim obrazložio ovu misao:

- Moram nešto da podelim sa vama, a ne odnosi se na Sofija Unu. Pre otprilike tri meseca me ostavi tadašnja devojka, pod pretnjama ako joj budem prišao bla, bla. Šta se dešava? Dva i po meseca ne pita kako sam, da li sam živ, kako je otac, asolutno ništa, blok svuda. Šta se onda dešava? Svi mediji objave da sam ja učesnik "Zadruge 7 elita". Već mesec dana se piše iako je to samo neka logička pretpostavka. Odjednom mi se devojka javlja, dolazi na kuću, kaže kako joj je teško, da želi da bude sa mnom i ja u to poverujem. Posle za mene savršenih par dana i posle par mojih naznaka nepoverenja i testova, saopštavam joj da ipak postoji šansa da neću biti deo "Elite Zadrufa 7". Devojka me sutradan ostavlja kako ipak ne može da bude sa mnom. Je l' se tako voli neko? Da li će biti u Zadruzi ili ne? Zaista današnje devojke nisu normalne - napisao je Mihić i dodao:

- Naravno, identitet devojke nikad neću reći, ispala je smešna. Želim joj da interesnu sferu pojača. "Zadruga" uskoro počinje i samo napred, daleko ćeš dogurati kad voliš na taj način. Sretno ti bilo u pecanju - pisalo je u objavi.

