MACA SE HITNO OGLASIO NAKON PREBIJANJA RADNICE U HOTELU: "Povrede joj je naneo veliki gazda, tatin sin!" Zahteva samo JEDNO

Jezovo nasilje koje se pre nekoliko dana dogodilo u jednom hotelu u Bosni i Hercegovini, kada je vlasnik objekta pretukao radnicu jer je tražila svoju platu, zgrozilo je čitav rečion, a sada se javnosti obratio i glumac i voditelj Dragan Marinković Maca.

Maca je objavio fotografiju nesrećne devojke Enise K. (28) koju je vlasnik hotela preetukao i naneo joj teške telesne povrede:

- Ovako izgleda radnica hotela kada se usudi da zatraži isplatu mizerne plate koju je pošteno zaradila.

Povrede joj je nanio " veliki gazda" Amir Dž. Šta možemo mi učiniti? Možemo mnogo toga.

Pozivam svoje, pre svega, sugrađanke da pokažu bar mrvu ženske solidarnosti pa u što širem luku zaobilaze ovu kuću strave gde su radnici na sve moguće načine maltletirani. Imam informacije da je "veliki gazda", babin sin, i ranije fizički nasrtao i pretio batinama radnicima hotela. Pozivam sve ustanove i institucije da otkažu sve ugovore sa hotelom. Pozivam sve buduće mladence da ne organizuju svadbena slavlja u hotelu. Ako bismo svi rekli " ne" ovoj kući strave Amir Dž. bi stavio ključ u bravu. Pokažimo bar ovaj put empatiju i solidarnost prema svima koji trpe sve vrste poniženja za mizernu platu koju zarađuju kod robovlasnika. Ako i posle ovog ulizice budu išle u ovaj objekat onda smo k'o društvo kompletno smeće i treba nam samo dobar zemljotres da nas sravni sa zemljom. To će biti ujedno poruka i poslodavcima da mogu kako hoće, ali ne mogu dokle hoće. Pitam se šta radi naše jablčaničko udruženje žena "Most", koje inače izleće iz paštete kada je god neka manifestacija? Gde je sad " žena za ženu"? Da li to ima veze sa strankom koja je uvek "pazila" i Džafića i udruženje? - napisao je voditelj i glumac na svom profilu.