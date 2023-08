"POČELA JE DA PRAVI GLUPOSTI I ZOVE ZOLU" Bebica otkrio detalje raskida sa Miljanom i priznao da planira SUSRET SA ČOLIĆEM!

Bivši rijaliti učesnik i dečko Miljane Kulić, Nenad Macanović Bebica, oglasio se za domaće medije nakon raskida sa Miljanom, ali i javnih prepucavanja na društevnim mrežama sa njenom porodicom.

Naime, Nenad je nam je otkrio da je se vratio kući i da je sa njegovom porodicom sve u redu.

- Definitvno sam se vratio svojoj porodici, sve je super. Mi smo se pomirili odavno, još kada sam izašao iz rijalitija - rekao je Bebica i dodao da su Kulići znali da se on pomirio sa svojima.

Bebica je otkrio i zbog čega je došlo do raskida između Miljane i njega.

- Mi smo počeli poslednjih mesec dana da imamo raspravke, ona je počela da pravi gluposti i da zove Zolu i ostalo. Posle je počela da priča kako to više neće raditi, ali presudno je bilo kada je bila u onoj emisiji "Narod pita" sa njim i kada su izašli oni paparaco snimci to mi je bilo presudno da prekinem kontakt sa njom, više puta sam joj govorio da će doći do toga, ona je mislila da ću ja ponovo prelaziti preko toga, ali jednog dana doće svemu tome kraj.

Nenad je prokomentarisao i izjavu Marije Kulić, a to je da je on sve ovo uradio zbog ulaska u Zadrugu 7.

- Ja niti planiram da ulazim u Zadrugu niti sve ostlao, mislim da su oni pokazali ko su i šta su - kazao je Nenad i dodao:

- Slali su mi fanovi poruke da je to rekla, da je htela da MIljana sa mnom zaboravi Zolu, to samo govorio da šta je ona sve spremna.

Kada je reč o novcu Nenad kaže da nije istina da je on njih pozajmio 10.000 evra kako se pisalo.

- To je čista budalaština, ja sam sinoć to objavio na mom Instagram profilu, okačio sam dopisivanja u kojem je Marija rekla ko kome duguje, rekla je da joj ne dugujem ja, već Nikola, momak od njene druge ćerke - rekao Bebica i dodao:

- Ja nisam pozajmio novac od njih, pustio sam ih samo da tako pričaju, sve prepiske sa njima sa objavio tako da se sve vidi.

Nenad je mnogo puta prelazio Miljani preko svega, te je sada otkrio da li je zaista kraj kada je njihova ljubav u pitanju.

- Definitivno, dok meni to ne prelomi ja mogu da popuštam koliko god, ali svemu dođe kraj. Oni same govore o sebi, Marija je sada pokazala da je folirant i manipulator. Ja sam rekao prvo veče kada je sve ovo počelo da je Zola za sve bio u pravu, ali ona ima nekako tu moć manipulacije pa te ubedi u suprotno, dok se ne odvojiš od nje da je ne slušaš jedno dva dana počneš da razmišljaš realno i kako jeste.

Za kraj je otkrio da li je došlo do kontakta između njega i Zole s obzirom na to da ga je zapratio na društevnim mrežama.

- Nismo se čuli, kada sam video da je Zola za sve u pravu namerno sam ga zapratio i napisao da je za sve bio u pravu. Kada me bude zapratio otićećemo na kafu, čućemo se on i ja svakako, tako da očekujte neočekivano - završio je Bebica kroz smeh.

