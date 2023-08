"OČEKIVAO JE DA ĆU DOĆI PRAVO U CRIKVENICU" Aleks otkrila detalje raskida sa Carem, evo šta je uradila sa VERENIČKIM PRSTENOM!

Prošle noći gosti emisije "Narod pita" bile su pobednica Zadruge 6 Aleksandra Nikolić i drugoplasirana Ana Ćurčić. Emisija je bila više nego turbulentna, te je Aleks u jednom momentu i zvala policiju tokom programa.

Nikolićeva je pred početak emisije za domaće medije otkrila detalje raskida i sukoba sa Carem, ali i kratko prokomentarisala odnos sa Anom sa kojom je samo nekoliko minuta kasnije napravila haos.

Pre svega, kako si?

Dobro sam, odlično sam. Ja sam jaka žena i prosto ovo gledam kao moj posao i moram da budem dobro.

Raskid sa sa Filipom? On je u lajvu koji je držao rekao da je on tebe "šutnuo", je l' te to boli i da li postoji šansa za pomirenjem?

Uvek će se pisati čak i neke stvari koje nisu istinite, sve se to radi zarad čitanosti i gledanosti. Filip je baš danas javno rekao i priznao je da se jako pokajao zbog nekih stvari koje je rekao. On jeste očekivao da ću ja odmah otići u Crikvenicu, ali sam ja imala dosta obaveza ovde u Beogradu. Od izlaska iz Zadruge, ja sam stalno na toj relaciji, on je priznao da je pogrešio.

Jedan od problema je bila ljubormora, to su tvoje reči, a on je u jednom lajvu pomenuo i Anu Spasojević, je l' to razlog?

Jeste i on ljubomoran, ali i ja sam. Njemu jeste smetalo što je Ana Spasojević povezana sa nekim ljudima koji njemu ne žele dobro.

Ti na pozadini svog telefona i dalje držiš Filipa?

Pa da, ja to ništa nisam promenila, nisam ni verenički prsten skinula. Smatram da je naš raskid nešto trenutno, on i ja nismo emotivno raskristili tako da ja ne shvatam to ozbiljno. Imamo veliki razlog da razgovaramo i da se srede neke stvari. On i ja smo se upoznali i četiri godine proveli zajedno, a raskid preko telefona ne prihvatam.

Kakav je tvoj odnos sa Anom Ćurčić, da li ćeš joj pružiti ruku?

Ona nije ostavila Zvezdana zbog mene, to je laž. Ja ne razmišljam od drugima, ja gledam samo sebe.

Šta ti je mama Slovenka rekla za raskid, da li se potresla?

Nije se potresla, mislim mama ko mama, brine ali može i dodatno da me iznervira.

