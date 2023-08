ĐEDOVIĆ PRED ULAZAK U RIJALITI POSLAO JASNU PORUKU BUDUĆIM CIMERIMA! Nikad spremniji za ulazak, evo šta kaže o Mileni Kačavendi!

Nakon što je Pink.rs ekskluzivno obajvio prva dva učesnika Elite, Milenu Kačavendu i Marka Đedovića, mediji su krenuli konstanto da pišu o njima i da prate svaki njihov korak.

foto: Printscreen Amidži šou

Kakva su tvoja očekivanja od projekta ’’Elita’’?

Delom imam očelivanja, a delom saznanja da će biti ništa do sada viđeno vizuelno, što se tiče suštine i dešavanja takođe mislim da će se sad dogoditi tako nešto, nešto i nikada pre, a nikada ni posle imam takav neki osećaj, a ja cu sve od sebe dati da tako bude.

Da li osećaš tremu i uzbuđenost pred početak?

Ne tremu, uzbuđen jesam i iskrenojedva čekam da budem učesnik nečega ćemu će se svi diviti.

Da li ulaziš sa strategijom i šta je ono što ćeš kod sebe da promeniš u odnosu na prethodne sezone u kojima smo te gledali kao učesnika?

Pa kod mene planova nema ja kad god nešto isplaniram i kad dođe do toga meni sine bolja ideja i tako da sve i kad isplaniram ispadne nekako mnogo bolje nego planirano, imam tako neku sreću u životu, tako da ću se prepustiti osecajima šta treba da radim tamo, ali da će biti svađe da neću ćutati AMA BAS NIKOME. Nema šanse, i nema sažaljenja, na vaginalno-penisoidne žrtve. I tužne priče koje gle ku*ca došli na TV da pričaju pa dodaju 500 stvari i izlažu pola stvari i očekuju visok plasman, a to što su ološi nema veze, imam tužnu priču. Ne zanimaju te priče, idi u institucije pa traži pomoć, a ne ja da se sažaljevam... Ovako kažem jer su to u većini lažne priče za izazivanje sažaljenja zarad plasmana.

foto: Kurir televizija

Sa kojim novim iskustvima ulaziš u projekat i da li postoji nešto od čega strahuješ?

Pa ja sam izbegao iskustvo one podmornice sa onim milijarderima , ostalo ni jedno jedino čini mi se ako sam nečim bogat to je iskustvo, tako da ne bih izdvajao neka pojedinačna. Strah imam od visine i ničega više, ja sam osoba sa potpunim odsustvom straha. Mene ako hočes da uplašiš popneš me na neku visoku zgradu. Ostalo je sve smešno, kako narod kaze NE PLAŠI SE MEČKA REŠETOM - rekao je Marko i nasmejao se.

Kakav je tvoj komentar povodom ulaska Milene Kačavende u rijaliti?

Što se Milene tiče ima tu dosta stvari koje bih ja voleo da čujem od nje lično, ali da je Milena Kačavenda neko ko je meni zanimljiv za rijaliti svakako DA. I drago mi je da ulazi volim takav tip učesnika, da se ogradim odmah ne poznajem je, ono sto sam video iz medija! Jedva čekam i tu da čujem razne stvari, podržavam njen ulazak.

foto: PRINTSCEREN INSTAGRAM

Šta imaš da poručiš budućim cimerima?

Ma ni ne znam za sada ko su i ne zanima me, sve mi je jedno. Nek budu zanimljivi narodu sa mnom će lako.

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

11:22 Marko Đedović