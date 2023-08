"NOVAC MI JE HITNO TREBAO I POČEO SAM DA RADIM KAO KONOBAR! Ispovest Marka Miljkovića i Lune Đogani o BRAKU, a onda se ON setio...

Luna Đogani i bivši voditelj Marko Miljkovićv krajem prošle godine ispričali su detalje svog privatno života, a onda se i prisetili perioda kad je Miljković bio voditelj popularnog muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“.

Nakon što su stavili tačnu na učešće u rijalitiju, njih dvoje su pokrenuli brend trenerki i majica, a onda i pokrenuli Jutjub kanal pod istim nazivom, a na kom svakodnevno publici prikazuju svoj privatan život.

Marko i Luna su roditelji jedne ćerke Mie, a ponosna mama je trenutno u blagoslovenom stanju, te uskoro na svet treba da donese još jednu devojčiću.

Koliko vas je promenilo roditeljstvo?

„Dosta smo se uozbiljili, promenili smo se, gledamo da rešimo probleme sada da ne ostavljamo, nastupila je neka zdrelost i kod mene i kod Lune“, rekao je Marko.

Kako biste reagovali kada bi Mia odlučila da se bavi nekim javnim poslom.

„Ja sam uvek za to da se pusti da ona sama izabere šta će najviše da joj prija. Kroz neke cake ćemo saznati šta želi i čime želi da se bavi. Da ne bude moraš to i to jer je to plaćeNo puno, ne mora. Voleo bih da je vidim da uživa u nečemo čime će se baviti.“, rekao je Marko.

Da li se vi kajete zbog nekog posla zbog kog ste se bavili?

„Ja mogu da kažem da sam pravio gluposti, a zbog posla koji sam radio ne. Ja sam radio dosta poslova, malo ko može da se pohvali sa tim raznovrsnim poslovima koje sam i ja radio. Jedno vreme sam radio i kao konobar, trebao mi je novac hitno i uleteo sam da radim kao konobar i to je ozbiljna životna škola, mnogo sam stvari naučiš,“,rekao je Marko.

Da li se sećaš perioda kada si vodio Zvezde Granda?

„Na taj posao nisam ponosan, ali se ne kajem. Ja nisam bio za taj tip posla bio sam klinac, nekako su me ugurali tamo, nisam na silu ali nije bilo kao ‘super hajde da dam sve od sebe’ nekako nisam davao… Nas dvoje kao par smo bili simpatični i voleli su nas, bilo je zaniljivo ljudima i upečatljivo. Da sam se potrudio bilo bi drugačije, malo je to bio monoton posao za mene. Neki su prezadovoljni kako sam ja to vodio, ali ja nisam“, rekao je Marko.

Luna ti si povukla iz medija na jedno vreme.

„Da i baš mi prija, radim onako kako meni prija i kako osećam. Nije mi niko potreban da bi bila srećan, nisam neko ko je željan slave novina i tako dalje. Bila sam jedno vreme previše svuda, izlazila iz frižidera sada sam ušuškana i lepo mi je.“

Luna, tvoj rođendan ste proslavili u Americi?

„Sada smo bili prvi put, moj rođendan smo proslavili tamo u Las Vegasu, bilo je i manje lepih trenutaka ali ne moramo to sada da spominjemo. Kao u nekoj bajci da smo bili 12 dana“, rekao je Marko.

Da li imate neke planove za budućnost?

„Priča je postojala ali još nismo krenuli u realizaciju, ogroman je to zagrljaj, veliki tim ljudi bi trebao da se skupi da bi se to ostvarilo, a da radimo na nekoj televiziji ne bi imali svoju slobodu, videćemo.“

Luna, na iznenađenje fanova izbacili si pesmu „Kontra“.

„Pesma je već tri godine u fioci, ja sam to otpevala pre tri godine i sada sam snimila spot i stavili smo na naš kanal to je poklon ljudima koji nasa podržavaju, oni mene vole da gledaju u spotu. Ovo je bilo za našu dušu“, rekla je Luna.

Kako je 2022. godina bila za vas?

„Poprilično teška, Amerika je bila nas san, jedva čekamo da se završi. Izgubili smo jednu od najvažnijih osoba, trudnoću, imala sam operaciju, koronu, Mia je bila bolesna skoro celu godinu. Izvlačimo pouku iz ove godine i idemo u sledeću sa željom da bude bolja, zaključaćemo ovu godinu i idemo napred“, rekli su oni.

Kako ljudi reaguju na vas kada vas vide?

„Uvek mora da se pomene ta Zadruga, šta ćemo, to mora da se pomene. Ima pogleda, bacaju. Kada treba da snimim samu sebe telefonom svi gledaju na nas kao da sam se gola skinula ili ne znam šta. Kao da ne postoji toliko jutjubera u našem zemlju, ljudi ne shvataju da je to naš život i da mi žiivimo od toga. Ljudi nas gledaju sa čuđenjem.“, rekla je Luna.

Da li pamtite neki neprijatan komentar?

„Nemaju hrabrosti da kažu u lice, ali neprijatno je kada te neko gleda“, rekla je Luna.

