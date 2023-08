"MOJE SRCE NE MOŽE DA IZDRŽI BEZ NJEGA, ALI GURA NAPRED..." Jana još ne može da se oporavi od njegove smrti! Velika tuga

Jana Todorović važi za jednu od najveselijih pevačica na estradi, međutim iza njenog osmeha krije se velika tuga koja je ostavila neizbrisiv trag nakon smrti sestrića koji je preminuo krajem 2021. godine.

Nakon tragične smrti mladića od 33 godine, Jana je zajedno sa članovima porodice smogla snagu da nastavi dalje, ali priznaje da je u njenom srcu zauvek ostao deo tuge.

- Ne daj Bože nikome da se to desi. Bilo je situacija kada smo sestra i ja sedele u kući i svi mi u krugu porodice koji smo bili u žalosti. Nravno, mlad život je bio u pitanju, uz nas su bili prijatelji, porodica i cela familija, ali meni i sestri je bilo njgore. Ja sam od samog rođenja bila uz to dete i on uz mene - kaže Jana i priznaje kako je porodica uspela da prebrodi najteže momente tuge:

- Moja sestra ima još jednu ćerku, ja imam ćerku, moramo da budemo tu za našu decu. Kad ja padnem ona mene podiže, kad sestra padne, ja nju. Srce krvari za ceo život, ali to je sudbina. Još jednom kažem ne dao Bog nikome i 2022. godina mi se nikad ne vratila. Možda on odozgo daje neku snagu da ja sve ovo izdržim. Bilo je situacija, mene najavljuju na nastupu, treba da izađem na binu, pogodi me neka pesma, ja samo obrišem suze i izađem da pevam kao da se ništa nije desilo. Jednostavno, moje srce ne može da izdrži bez njega, ali gura napred na silu - ispričala je nedavno.

