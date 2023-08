SKINULA SE MAJA BEROVIĆ Pevačica pokazala ogromnu ZADNJICU, a tek da joj vidite GRUDI! (FOTO)

Pevačica Maja Berović porodila se prošle godine i na svet donela sina Lava, a liniju je dovela do savršenstva.

Ona je veoma aktivna na društvenim mrežama, a poslednjom objavom napravila je pravu buru.

Maja se, naime, skinula u kupaći kostim koji je savršeno istakao sve njene obline, a komentari na račun njenog izgleda su se nizali.

"Brutalna si", "čak i posle porođaja izgledaš brutalno", "ženo, ti goriš", samo su neki od komentara.

Inače, tom prilikom Maja je pokazala i pirsing na pupku, kao i tetovažu.

Inače, pevačica ne krije da često putem društvenih mreža doživi neku neprijatnost, ali da je s godinama ipak oguglala na takve stvari.

- Sve javne ličnosti dobijaju razne komentare i poruke na društvenim mrežama, od nebuloza do ozbiljnih uvreda i pretnji, svašta tu bude. Ja se lično ne obazirem, ali nismo svi isti, nekoga to dosta poremeti i ne mogu svi da se nose s tim - rekla je pevačica, pa ističe da nepristojne ponude, koje joj pojedini šalju u privatnim porukama, uvek pokaže suprugu:

- Svašta mi šalju muškarci, pokažem i Alenu, dođe mi da podelim i u stori, da kažem dosta više, prestani, videće te deca, žena, tetka, mama... Ne znam da li su oženjeni, šta su, ko su, ali stvarno svega ima, od slika do reči. Bilo je degutantnih, ali nemojte me to pitati!

Kurir / Blic

