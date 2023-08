MENSUR ĆE POKUŠATI DA SPERE SVU "PRLJAVŠTINU" SA SVOG IMENA! Nakon dva skandalozna učešća osmislio TAKTIKU, ispričao je SVE

Nakon Milene Kačavende, Marka Đedovića i Vanje Bogićević otkriveno je i ime četvrtog učesnika "Zadruga 7 - Elite".

Naime, u pitanju je svima dobro poznata rijaliti zvezda Mensur Ajdarpašić, koji se proslavio učešćem u više sezona ''Zadruge'' i ostao upamćen po brojnim rijaliti vezama i aferama na imanju.

Mensur Zadruga 7 foto: Nemanja Nikolić, Shutterstock, Ilustracija

Nakon ove informacije, on je u intervjuu progovorio i otkrio šta gledaoci mogu da očekuju od njega u novom rijalitiju i na neki način ispričao sve o svojoj taktici.

- Što se tiče samog formata nisam preterano upoznat, i nisam mnogo ni razmišljao o tome kako će sve to izgledati. Ja prepuštam to ljudima koji s etime bave. Znam da će sve to biti vrhunski odrađeno! Što se mene tiče, nadam se da će moji postupci sada biti mnogo bolji nego ranijih godina. Publika od mene može da dobije, kao i uve, samo ono što sam ja, bez glume i pretvaranja. Ne bih obećavao ništa više, osim da ću se potruditi da budem najbolja verzija sebe - priča Mensur i dodaje:

Mensur Zadruga 7 foto: Printscreen/Zadruga

- Nije mi cilj da se zaljubim i nađem devojku tamo. Nisu mi takvi interesi u ovom trenutku - ističe Ajdarpašić i za kraj otkriva da nema problem ni sa kim.

- Što se mene lično tiče svi su dobrodišli. Ja nemam problem ni sa kim.

Kurir / Blic

