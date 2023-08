DRAMA NA SVADBI! VADILI JOJ JEZIK DA SE NE UGUŠI! Sandra Rešić se SRUŠILA ko sveća, ova pevačica joj SPASLA život!

Pre desetak dana u jednom mestu blizu Beograda na svadbi se odigrala prava drama kada je pozlilo Sandri Rešić. Ona je na jakom pljusku pala ispred dvorane, jezik joj zapeo u grlu, a pukom srećom Zlata Petrović joj je spasla život zajedno sa Emirom Habibovićem.

Sve se dešavalo u kasnim noćnim satima. Njih šestoo sa estrade su bili zaduženi za dobru atmosferu na slavlju. Sandra je došla tog popodneva na veselje sa bolovima.

foto: Printskrin/Instagram

- Svako ko je pratio Zadrugu zna da je moj menstrualni ciklus jako bolan, i da jedva istrpim bolove. To veselje je bilo zakazano a ja nisam pozanta kao neko ko otkazuje takve stvari pa sam se pojavila u dogovoreno vreme i došla da radim. Menjali smo se, a svaki put kada bih zavrsila blok i sela za sto, Zlata me je pitala "jel ti dobro, uopšte ne izgleda da ti je dobro". Srećom, gosti, njih oko 700, nisu moglı da primete da mi nije dobro i da se sa mnom nešto dešava pošto kada izađem da pevam od tog adrenalina valjda se i moje telo oporavi pa delujem potpuno ok. Međutim, posle svakog bloka, bivalo je sve gore i gore. Popila sam dve, pa još dve, pa još dve tablete. Međutim, nije pomagalo, šest tableta za pola sata. Najgore od svega je to što je tog dana bila oluja, padala je kiša i bilo je jako hladno. Ja sam se Zlati pravdala da mi je dobro i da ništa ne brine, međutim videla sam da je đavo odneo šalu i krenula sam na vazduh misleći da će mi biti bolje. Samo što sam izašla, srušila sam se kao sveća u blato. Srećom Zlata je krenula za mnom a za njom je krenuo Emir. Ja se ničega ne sećam, ali čini mi se da me je Emir držao, da mi je vadio jezik, da mi je ona držala glavu. Posle su mi ispričali da su mi izvadili jezik da se ne bih ugušila. I Zlati i Emiru sam jako zahvalna jer su me prebacili u sobu da dodem malo sebi. Veselje je trajalo, a mi smo preživljavali pravu dramu. Ni- sam više mogla da izdržim i završila sam Svoj deo posla, i htela sam kući, a Zlata mi nije dala da vozim sama, rekla mi je idem sa tobom, ne možeš sama da voziš, ja prekidam sa svirkom. Nikada nisam bila u fazonu da treba da se prekine svirka ma zbog čega, rekla sam Zlati da ću da se saberem i da ću da se sama od- vezem do Beograda. Nekako sam došla sebi i 20 na sat sam vozila i stigla kućt. Evo i dan danas dok ja vama ovo pr- Čam Zlata i Emir su sa mnom na vezi i stalno me pitaju kako mi je Moram da priznam da se sa Zlatom pozna- jem, ali da nismo neke drugarice, ali da sam joj zahvalnainjoj i Eminu što su me spasli jer je bilo zaista strašno - ispričala je Sandra za Scandall