"PEVAČICE ŽELE BESPLATNE LEŽALJKE, MISLE DA JE PRIVILEGIJA ŠTO SE TU SUNČAJU" Stanišić: Mlade zvezde su potpuno drugačije (VIDEO)

Na crnogorskom primorju borave, ali i rade mnoge ličnosti iz sveta muzike, sporta, politike, ali i uopšteno sa estrade.

Kurir televizija je u Crnoj Gori vršila intervjue sa najzanimljivijim osoba iz gornjepomenutog miljea.

Novinarka Ljiljana Stanišić se vratila sa "odmora" te je u emisiji "Puls Srbije" iznela najzanimljivije detalje.

Naime, godinama su se protezale priče kako pojedine javne ličnosti smatraju da je njihovo prisustvo privilegija za određene kafiće i plaže, te su tražile da njima boravak i usluga budu besplatni.

Stanišić je rekla kakva je situacija bila ovog leta.

- Oni bi voleli da im bude sve besplatno, dešava se da vlasnici restorana, konoba ili bilo čega gde borave, daju besplatno kako bi ih zvezde promovisale na društvenim mrežama. Međutim, ove sezone nije bio to slučaj kao proteklih godina. Pet godina izveštavam iz Crne Gore. Dešavalo se to da su pevačice sa estrade smatrale da njima vlasnici ne bi trebalo da naplate ležaljke, već da je privilegija njima što su one došle baš tu da se sunčaju - započela je Stanišić, pa nastavila:

- Interesantno je da mlade zvezde, koje se probijaju, one čak i časte konobare. Ne misle da bi trebalo da ih čašćavaju.

