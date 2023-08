"S NJIM JE KOMPLIKOVANO" Evo zbog čega Vesna Zmijanac sa Dinom Merlinom nije otpevala pesmu "Jorgovani" u Beogradu, obećala jedno

Dino Merlin rasprodao je karte za tri beogradske Štark arene i trenutno su u prodaji karte za četvrtu. Jedan od najvećih hitova u njegovoj karijeri je i duet koji je uradio sa Vesnom Zmijanac "Jorgovani", međutim, na Vesninom solističkom koncertu u Beogradu nije se pojavio da sa njom rane uz rame otpeva pesmu.

Vesna Zmijanac pre nekoliko godina, kada je i pravila koncert, govorila je na ovu temu i otkrila zašto nije zvala Merlina da joj bude gost na koncertu.

Sa njim sve ide jako komplikovano, ja nisam čak ni htela ga pitam, ni da ga zovem. Napravila bi se opšta pometnja. On da bude gost sa nekoliko pesama, to nikome nije radio. A da ga cimam sa onolikim orkestrom i celom onom skalamerijom za pola pesme, ne ide. Ako Bog da, kada budem pravila koncert u Sarajevu, biće mi gost - objasnila je Vesna tada za "Alo".

foto: Kurir televizija

Podsetimo, Dino je u ekskluzivnom intervjuu za Kurir ispričao kako je napisao pesmu "Beograd" Svetlani Ceci Ražnatović, koja se već tri decenije smatra himnom srpske prestonice.

- Pjesma "Beograd" je napisana za Cecu Veličković u Švicarskoj, u St. Galenu, jedne noći početkom '91. godine, na molbu njenog tadašnjeg partnera Haruna Samardžića. Tada sam joj napisao tri pjesme, među kojima je i pjesma "Beograd" - rekao je Dino za Kurir, Ražnatovićeva je potvrdila i otkrila je nepoznate detalje.

foto: Nemanja Nikolić, Dragan Kadić

- Dino Merlin je za mene namenski napravio jednu pesmu, a to je “Zaboravi“. Kada smo se mi sreli kao što je on rekao, tada, zahvaljujući mom bivšem partneru koji ga je poznavao. Dino Merlin i ja smo se sreli u hotelu u Švajcarskoj, sećam se svake rečenice tada. Doneo je “Zaboravi“, koja mi se odmah dopala. Nakon toga mi je rekao: “Doneo sam jednu pesmu koja je duetska, ali ja ne mogu da je snimim zbog poznate situacije u tom momentu. Ali pošto ti imaš najspecifičniju emociju u glasu, mislim da ćeš ti jedina to znati da doneseš“. Meni je to jako imponovalo kada mi je on to rekao, pogotovo devojci koja ima 20 godina. Uzela sam pesmu “Beograd“, iako je bila duetska. Donela sam tu pesmu u Beograd, kod Marine Tucaković i Aleksandra Radulovića Fute, međutim to se njima nije dopalo. “Zaboravi” da, ali “Beograd“ ne. Međutim, ipak sam odlučila da na albumu “Fatalna ljubav“ ubacim pesmu “Beograd“.