"PEVAČICE SAM NAVUKLA NA RAKIJU, JEDNA ŠIKA KAO LUDA" Nada Topčagić pola ESTRADE snadbeva šljivovicom i ništa ne da za DŽABE

Pevačica Nada Topčagić otkrila je da redovno estradu snabdeva domaćom rakijom, koju s komšijama peče na planini Tari, kao i da među kolegama ima stalne mušterije.

Nada je ispričala da se nekim pevačicama, s kojima je dugogodišnja prijateljica, mnogo sviđa njena rakija, pa joj obično pre nego što doputuje u Beograd poruče nekoliko flaša, koje bi im rado dala i za džabe kad vidi koliko je vole.

- Estradi raznosim i prodajem rakiju i voćke s Tare. Skoro me je zvala jedna koleginica, ne bih da je imenujem jer je starija žena, pa mi kaže: "Nado, ja sam se uželela one tvoje rakije! Ako dolaziš skorije, da mi spustiš dve, tri flaše, pa neka stoje u frižideru, uredno bih platila. Ja kad to čujem, dođe mi da dam radžu za džabe, pošto ona šika kao luda! Onda se setim truda koji sam uložila, pa naplatim - počela je Nada, te objasnila zbog čega najviše vremena provodi na imanju na planini.

Topčagićka je potom ispričala da sebe, bez lažne skromnosti, smatra najvećom zvezdom na našim prostorima, te i da za takve izjave ima dobro pokriće.

- Smatram sebe najvećom zvezdom na našim prostorima i nisam skromna po tom pitanju. Ja sam šoumen, zvezda mora da ima sve, ne samo da stane i peva. Pevala sam svetskim facama na događajima širom Evrope i tako sam sedela sa znate kakvim likovima?! Pa da bi mi pozavideli mnogi! Onima koji poseduju gradove. To me nije iskompleksiralo, ali mora da se zna ko je kakva zvezda. Bar da se poštujemo kako treba i sve će biti okej. Nisam ja pevačica koja se prepucava s koleginicama, ali ako me neko potkači, sigurno neću da se pokrijem ušima i ćutim. Znam da se branim, a stvari uvek nazovem pravim imenom - tvrdi folkerka.

Vređala novinara Kurira Nada Topčagić slobodno može poneti epitet skandal-majstora leta 2023. godine! Naša ekipa rešila je da iznenadi pevačicu u njenoj kući u Kaluđerovini kod Tivta, gde decenijama letuje, i da na licu mesta proveri pisanja pojedinih medija da je nedavno prodala ovu nekretninu na obali mora. Ipak, umesto kafe, čaše hladne vode i tople dobrodošlice domaćice, od nje smo dobili salvu uvreda na naš račun, ali i na račun svih novinara - očigledno je zaboravila da je i zahvaljujući nama ona tu gde jeste već decenijama. Unezverena i ljuta. 01:37 Nada Topčagić psuje i vređa novinare - Pa šta sad snimaš - viknula je besno unezverena pevačica, a onda je rekla da krenemo za njom. Tada je pozvala komšiju Slobodana, pa je prvo njega napala što je pričao o njoj za Kurir i što je nije odmah obavestio da smo došli kod nje. - To su takva g*vna da to nije normalno, majke mi. Ja sam s njima u takvim svađama. Ma kakvi korektni, bre, šta ti je, Slobo? Ne mogu da verujem. A šta on traži - upitala ga je unezverena Nada, upirući rukom u našem pravcu.

