OTKRILA ISTINU O RAZVODU! Nela Bijanić progovorila o raspadu braka, njegovoJ PRELJUBI, a evo u kakvom je odnosu sa BIVŠIM

Nela Bijanić je bila više od deset godina u braku sa estradnim menadžerom Rajkom Mijanovićem.

Nela je najpre ispričala kako se osećala kada je shvatila da nema drugu opciju osim razvoda.

- Ja sebe smatram, kada sam se udala, mislila sam da je to do kraja života. Nisam avanturista, ljubav za jednu noć nikako,kod mene moraš prvo za ručicu, da se maksimalno upoznamo, a intima i sav taj čin sek*a. Koliko imam godina, mogu da se pohvalim da sam uvek imala stabilne veze, duge i jake. Ja sam uvek raskidala. Što se tiče braka između mene i Rajka, ja sam rekla to je to, Ja sam karaklterna osoba, kada kažem sebi ne to je ne. To vučem iz porodice, tako sam vaspitana. Jeste bio šok za mene, malo sam i teže to podnela. Zato što sam bila zatečena, jer sam mislila da mi se to ne može dogoditi.

Ti si svog muža uhvatila na prevaru?

- Neki izlazak iz moje kuće, imam izraženu intuiciju. Napravila sam malu scenu, da mu dokažem da ne može tako sa mnom. Ja sam rak lav, kod mene je početak i kraj, nema kod mene ovo ono. Itekako znam štra hoću. Sve je to sastavni deo života.

Meni je tvoja priča hepi-end.

- Ljudi nemojte trpeti ništa u životu, ni zbog aviona, kamiona. Dosta sam ja zarađivala, sada želim da budem kraljica.U krevetu znam šta trebam da budem, u svetu znam šta treba da budem.

Kako tvoj bivši muž priča o tebi?

- On uvek priča sve super za mene, tu su mi deca, ja sam presrećna žena, svi koji prate moj rad, znaju da nekad napravim pauzu, svaki čovek živ i zdrav se može vratiti na scenz. Moja snaja kao da je ćerka. Nema veće sreće od toga. Ja želim da starim uz svoju decu.

Koliko je dugo trajao brak?

- 10 godina i moram da kažem, vucarali smo se još 5 godina. Osoba sam koja ne može da predje preko toga.

