"MOJA MAJKA JE ODUSTALA OD KARIJERE ZBOG MENE!" Sin poznate pevačice o razvodu roditelja i tome kako JE NAPUSTIO TENIS

Mladi pevač Oliver Mijanović u javnosti je od 2019. godine, kada se pojavio u prestižnom muzičkom takmičenju "Zvezde Granda" gde je stigao do šestog kruga.

Tada su svi saznali da je on sin pevačice Nele Bijanić koja je devedestih i početkom dvehiljaditih bila na vrhuncu svoje popularnosti, a čiju karijeru su obeležili hitovi „Žena lavica“, „Sad ne idi“, „Ja sam lako prebolela“ i drugi.

U velikom intervjuu, pevač se osvrnuo na svoje detinjstvo, odrastanje pored oca koji je poznati estradnog menadžera Rajka Mijanovića i majke pevačice, a onda je otkrio i kako je došlo do toga da napusti tenis, koji je trenirao 16 godina, i započne muzičku karijeru.

Jako mlad si postao roditelj.

„Sa 20. godina sam dobio ćerku, ona za koji mesec puni šest godina, a sin mi ima dve i po godine. Da se rodim još pet puta, isto bih uradio, dobro je kada se čovek mlad ostvari kao roditelj, čovek ima više energije, ima ko da mu pomogne kao što je moja majka, kada pričam o njoj, treba da ustanem koliko mi pomaže i koliko se daje u životu i u poslu. Ponosan sam što sam njen sin.“

Kako je odrastati pored majke pevačice?

„Ona je napravila pauzu kada sam se ja rodio, posvetila se mom školovanju, ja sam igrao tenis do svoje 16. godine profesionalno. To su turniri, mečevi, treninzi po tri puta dnevno, jako je bilo naporno. Prvu godinu srednje škole sam završio redovno, a od druge sam krenuo vanredno jer nisam mogao da stižem od turnira, obaveza, mečeva, to je jedno veliko iskustvo.“

Da li si imao dadilju kada si bio mali?

„Nisam, bilo je tu dosta maminih prijatelja i kolega koji su me čuvali, kao i komšinica, uvek se kaže ‘dd kolevke pa do groba, najlepše je đačko doba’. Bilo je dosta ljudi koji su pazili na mene, roditelji nisu bili tu po nekoliko dana… Često me ljudi pitaju da li je pozitivno ili negativno to što si dete poznatih, a ja kažem da je to mač sa dve oštrice, ali uglavnom je to u pozitivnom smislu.“

Kako je iz ugla deteta izgledao pevački život?

„Kada gledate sa strane mislite da je to opušteno, ali naš posao prati veliki stres. Da li je pitanje putovanje, da li će biti kiša ako se radi na otvorenom i tako dalje. Lagano je kada se gleda sa strane, a kada si ti akter toga onda je drugačije“.

Kao mali si trenirao tenis, kako si se odlučio za taj sport?

„Tenis je moja prva ljubav, počeo sam da treniram sa sedam godina, levoruk sam igrač i neki treneri su mi rekli da mogu dosta da napredujem. Bio sam težak protivnik drugim igračima koji su desnoruki. Ostvario sam dosta velikih rezultata, pogotovo na nivu države, i sada sam u sportu. Nije mi žao što nisam nastavio dalje, jer to je za mene bilo veliko iskustvo i do kraja života ću trenirati.“

Posle tenisa sledi teretana?

„Završio sam akademiju za personalnog trenera, radio sam nekih godinu i po dana u teretani sa raznim klijentima, takođe jedno veliko iskustvo za mene.“

Kada si odlučio da ćeš se baviti muzikom?

„U tih godinu i po dana sam prelomio i krenuo da se bavim muzikom. I tada sam nastavio da držim nekim klijentima treninge, ali kako je vreme odmicalo nisam imao toliko vremena da se posvećujem tome i napustio sam teretanu. Onda sam 2019. godine odlučio da se prijavim za ‘Zvezde Granda’. Tri meseca posle audicije su me zvali i tako je sve krenulo, to takmičenje je na mene ostavilo veliki utisak, veliku zahvalnost dugujem Viki Miljković i Tašketu, oni su me savetovali i oko pesama i oko stajlinga. Ja sam iz dnevne sobe došao na scenu Granda i stigao do šestog kruga.“

U „Zvezdama Granda“ Viki Miljković ti je bila mentorka, kako je bilo sarađivati sa njom? Da li se sećaš prvog vašeg mentorskog časa?

„Bilo je nas 20 takmičara i svakome se posvetila ponaosob, to je veliki plus za nas, čuo sam da se ona najviše posvećuje kandidatima, kao i njen suprug Dragan TaškovićTaške. Ja donesem neki spisak pesama i onda zajedno biramo šta ću pevati u takmičenju. Savet koji mi je dala jeste da kada se stane na scenu tada staje sve, ceo svet je moj.“

Koliko ti je značilo to što ti je majka bila u bekstejdžu, svi mediji su tada pisali o tome?

„To je kod mene eksplodiralo preko noći, i mediji i intervjui i gostovanja po televizijama, znači mi što je bila tu da mi kaže kako da se ponašam, šta da pevam na tezgama, jako sam joj zahvalan na tome.“

Da li sećaš svog prvog nastupa?

„To je bilo krštenje, mali krug ljudi, 40 njih, krenuli smo oko 20 sati uveče i do jutra smo radili, bez prestanka, pevačica, ja, klavijaturista i harmonikaš, nas četvoro smo gurali muški. Dobro sam se snašao sa repertoarom, odradio sam profesionalno.“

Kako si podneo razvod svojih roditelja? Imao si samo 16 godina.

„Nisam podneo teško jer sam tada bio usredsređen na treninge, i majka i otac su se potrudili da ja to ne osetim.“

Da li si ih pitao zbog čega se to desilo?

„Nisam ih pitao nikada, da li su se prezasitili ili je bilo svađa, to je njihova stvar, ne mogu ja da se mešam u njihov život. Ja sam i dalje njihov sin i to ništa ne menja.“

Da li ti je teško palo kada ti se otac odselio od kuće?

„Nije, jer se on iselio još pre razvoda“.

Kako si prihvatio njegovu novu ženu?

„To je njegov život, mene to ne zanima, ja sam njom nisam u kontaktu, a sa njim se čujem.“

Da li ti je možda pomagao oko nekih nastupa, zakazivanja?

„Jeste, par puta prošle godine kao i ove, ali to nije ništa specijalno. Majka je ta koja je na mojoj strani, posvetila se meni, i što se tiče tenisa, karijere, moje dece, podržava me u svemu.“

Kakav sa njom imaš odnos, da li pričate o njenom ljubavnom životu?

„Ona i ja imamo odnos kao brat i sestra kao prijatelji, pričamo o svemu. Kada bi ona našla nekog, prihvatio bih, zašto da ne, to je njen život.“

Ona mi je rekla da možda više neće ni da snima pesme kako bi fokus stavila na tebe.

„Retko ko bi zapostavio u to vreme svoju karijeru da se posveti svom detetu, to je najveća žrtva.“

Mnogi kažu da se ne treba ženiti dok se ne „iživiš“, da li si se ti „iživeo“ s obzirom na to da si se oženio sa 20 godina?

„Kada sam prestao da se bavim tenisom, počeo sam da izlazim, bilo je to burno, budemo do 11 sati ujutro, ne znamo ni gde smo na kom splavu. Voleo sam tada da slušam Đanija, Matića, Lukasa. Bila je jedna situacija da nisu hteli da nas puste na splav da uđemo, jer smo imali 17 godina i onda ja zvao oca jer on poznaje većinu vlasnika, i onda su nam se izvinjavali. Posle je došla interventna, traže lične karte, pitaju ko vozi, mi kažemo došli smo taksijem, bilo je raznih peripetija. Ali, od kada sam počeo da radim, ne znam kada sam izašao, stalno se radi, deca su mi mala, da mi dan traje 72 sata, bilo bi mi malo.“

Kako si upoznao svoju suprugu?

„U jednom kafiću preko zajedničkih prijatelja, viđali smo se dve tri nedelje i onda smo prekinuli kontakt, posle godinu dana smo ponovo stupili u kontakt i tako je to krenulo spontano, počeli smo vezu, posle smo stupili u brak. U vezi smo bili godinu i po, dve dana, kada vidiš da je to pravo, ne treba ti još 10 godina, nema tu šta dalje. Ona je starija od mene četiri godine. Pravili smo veselje, bilo je 250 gostiju, puno naših prijatelja iz inostranstvu.“

