"UBILA BIH KOLEGE KOJE IMAJU 60 GODINA I NEMAJU SVOJ STAN" Pevačica zgrozila izjavom, a onda otkrila šta je uradila sa IMOVINOM!

Pevačica Nela Bijanić je u braku sa svojim bivšim suprugom stekla četvorospratnu zgradu i hotel, a onda je odlučila da svu imovinu prepiše na sina Olivera.

Nela je u intervjuu šokirala kada je prokomentarisala da bi "ubila svoje kolege koji u 60. ili 70. godini nemaju svoju nekretninu".

- Ja sam grcala za sve to, ja sam želela da stvorim. Ekstremno sam radila, pevam od svoje petnaeste godine, ali sam bila pametna. Žao mi je što neke kolege dožive 60 ili 70 godina i nemaju svoj stan. Ja bih to ubila! Ne tražim da to bude hala, ali zaradi za sebe - kazala je Nela.

Tokom pandemije korona virusa, veliku krizu su osetili brojni estradni umetnici, a među njima je bila i Nela.

- Mora da se razmišlja unapred, eto dve godine nismo radili uopšte. Prolazi zlatna kočija pored nas, ako uzmeš zlato sa nje, uzeo si. Znači ne prolazi kočija svaki dan! Stekla sam naravno, ali sam i izgubila mnogo - kazala je Bijanićeva, ističući sa ponosom da je sve što ima ostavila sinu u nasledstvo:

- I moj bivši suprug i ja smo sinu sve prepisali. Naravno, to je sve stečeno dok smo bili u braku. Pa za naše dete smo se borili, prepisan je poklon njemu - ispričala je Nela za Grand.

Podsetimo, Nela i njen suprug su se razveli, pošto je pevačica saznala da on ima ljubavnicu, koju je čak dovodio i u njihov dom.

- Ne sviđa mi se način na koji se to desilo. Razvela sam se zbog prevare. Nekome to nije normalno, ali ja ne prelazim preko toga. Dobar sam čovek, ali ne treba me lagati i varati. Bolje je reći nešto, kako god bilo. Prešla bih preko toga jednom i nikad više - ispričala je Nela u emisiji „Pitam za druga“.

