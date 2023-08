SVE O ODNOSU DIDI DŽEJ SA SINOM NJENOG MUŽA KOJI JE PRETUKAO MLADIĆA NA VRAČARU: Ne postoje zajedničke fotografije, ne prate se...

Nasilnik koji je pre tri meseca brutalno pretukao muškarca u Maksima Gorkog na Vračaru u Beogradu, kako nezvanično saznaju domaći mediji sin je muža pevačice Dijane Janković, Danijela Rokvića - Stefan Rokvić (31).

foto: Facebook

Ipak, čini se da maćeha Dijana u ovom slučaju ne želi ni na koji način da bude povezana sa sinom njenog muža, svojim pastorkom Stefanom.

Pored izjave u kojoj se čudi kakve ona veze ima sa celim događajem, Dijana i Stefan se ne prate na društvenim mrežama, niti imaju ikakvu zajedničku fotografiju na Internetu koja bi ih povezala i rekla nešto više o njihovom odnosu.

foto: Dragan Kadić

Sa druge strane, njen muž Danijel stao je u odbranu sina.

- Tužilaštvo pakuje mojoj porodici i meni. Ovo je deseti put da se to dešava, a ovoga puta ću da ih tužim. Stefan nema nikakve veze sa tom tučom i to nije istina. On ne živi sa nama, odrastao je čovek i skroz je van tih priča - rekao je Danijel Rokvić, otac Stefana Rokvića.

foto: Petar Aleksić, Damir Dervišagić, Facebook

Podsetimo, kako se vidi na snimku Stefan Rokvić je parkirao automobil ispred trafike, te izašao iz vozila i prišao muškarcu koji je tu stajao. Nakon toga, muškarac mu se glavom primakao, nakon čega je usledio jedan udarac u glavu.

Potom, usledio je i drugi, pa treći, četvrti, peti, šesti udarac, a onda je Stefan Rokvić podigao nogu i šutnuo žrtvu u glavu. Tu se nije zaustavio, pa je nastavio nesrećnog muškarca da pesniči u glavu. Udario ga je još šest puta kada je muškarac pao sa nogu na frižider sa sladoledima.

Tada mu je Rokvić prišao, zadao mu još dva udarca, a žrtva je nepomično ležala na zemlji. Sve to, kako se vidi na snimku, gledao je muškarac sa strane koji je stajao na samo nekoliko metara. Nasilnik se potom okrenuo ka njemu, mašiću rukama je razgovarao sa njim, te se ponovo okrenuo prema žrtvi koja je nepomično ležala.

Nogom mu je stisnuo glavu, te se savio kako bi bolje video žrtvu, a potom se udaljio.

Muškarac koji je očevidac je stao pored žrtve i rukama branio da nasilnik dođe do nje i ponovo zada nove udarce.

Nasilnik je ušao u automobil i otišao u nepoznatom pravcu.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

00:54 POKLONILA SAM JELENI KARLEUŠI JEDNU STVAR, ZAHVALILA MI SE Didi Džej otkrila: Zajednički fotograf nas pomirio