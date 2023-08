RAZOTKRIVENA GEJ AFERA IZ ZADRUGE! Ovaj učesnik je gledao gole muškarce tokom tuširanja, a onda je NJEMU pisao na LGBT aplikaciji

Darko Tanasijević ugostio je u emisiji "Narod pita" bivše zadrugare Nenada Lazića Necu, Sofiju Unu Manić i Žanu Đorđević.

Žana je više puta iznela tvrdnju da je Neca mrzi jer je zaljubljen u Marka Markovića. U emisiju se uključio i bivši takmičar Đole Kralj, bivši učesnik rijaliti programa "Zadruga".

- Đole Kralj je kraj telefona. Moram da se pohvalim, hot lajn agencija gde radim, pršti lova, ne kao ovi koji nemaju šta da obuku, što nose niskobudžetnu garderobu. Ja ću tebi, Neco, poslati VIP garderobu kako bi mogao da smuvaš Marka, ne znam kako te nije sramota?! Mislim da treba da grokćeš i da čekaš autobus za Smederevo. Za njega bi najbolja marka bila "Svinjuki" - rekao je Đole.

Gej afera Nece i Đoleta Kralja foto: Printscreen

- Otkad traje rat tebe i Nece - upitao je voditelj.

- Otkad je počeo da me muva na gej aplikaciji. Primetio me je, video sam da je klinac i rekao da mi ne treba klinac. Kad sam video koliko ima kilograma, ne bismo stali na jedan krevet - poručio je Kralj.

- Da li si ti Necin fan ili je Neca tvoj fan - pitao je voditelj.

- Mora da se klistirao, pa sada leti ovde. Neco, hajde još malo, sad će ti autobus, pazi da ti ne pobegne - dodao je Đole.

Neca je sve vreme pravio grimase i nije želeo da se "peca" na Đoletove provokacije.

Gej afera Nece i Đoleta Kralja foto: Pritnscreen

- Otkud tebi to da je Neca pokušao da zadovolji Janjuša u pabu - pitao je voditelj.

- Ja to kad sam čuo to od jedne zadrugarke, on je virio kada su se muškarci tuširaju. Rekla mi je zadrugarka koja je bila bliska njemu da ga je gledao i rekao: "Uh, želim ga", ja sam rekao: "Kako ga nije sramota da mi preotme Janjuša?". Krivo mi je bilo jer je gledao Janjušev polni organ... Žana je zvezda Beograda i šire, zna da proceni ko je i šta je Neca, devojka videla da ga zanima "pančekara". Evo iskreno, Milica Veselinović mi je prva rekla kada je sedela i videla kako Neca šeta i šali se - rekao je Đole.

