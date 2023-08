OPSESIJA! MILJANA KULIĆ OPET PREŠLA NA DARKA LAZIĆA! Hoće da SPREČI svadbu, Kaći šalje ogavne poruke! Zbog nje morao da uradi OVO

Miljana Kulić otkačila je Bebicu, Zolu i Ivana Marinkovića, pa se ponovo fokusirala na Darka Lazića, svoju staru i neprežaljenu ljubav. Ona je okačila za njim. Kaći, njegovoj ženi, sa lažnih brojeva Miljana šalje svakakve izmišljotine o Darku.

- Ubeđena sam da to radi jer hoće da spreči svadbu. Kaća se ne obazire na te gluposti, navikla je, ali poruke koje zovu zajedničku fotografiju, na kojoj ga joj stižu su baš bolesne. U jednoj od njih grli, pa napisala "Moj najdraži". To što se Darko Lazić uveliko priprema za svadbeno veselje u Brestaču, gde će 30. avgusta sa prijateljima proslaviti brak koji je već sklopio sa Katarimom, sa da bude Darkova žena. Pa da li se sećate prijateljima proslaviti brak koji je već da je Miljana slavila kada se on razišao sklopio sa Katarinom, Miljani ni malo ne smeta.

foto: Pritnscreen/Instagram

Miljana je godinama bila zaljubljena u Darka, verujem da je i dalje. Njega je uhodila, slala mju poruke, dolazila mu pred kuću u Brestaču, on joj je bolna tačka godinama. Visila je ispred kapije, dozivala ga, ljudi nisu mogli da žive od nje. Tada je Darko podigao ogradu visoku tri metra. Sad se grdno prevario što joj je odgovorio na video poziv i popričao s njom, jer od tada mu stalno zvoni telefon i stižu njene poruke jer od taga mu stalno zvoni telefoni stižu njene poruke. Kaći, njegovoj ženi, sa lažnih brojevaMiljana šalje svakakve izmišljotine. Ubeđena sam da to radi jer hoće da spreči svadbu. Kaća se ne obazire na gluposti, navikla je, ali poruke koje stižu su baš bolesne. U jednoj od njih piše kako ju je Darko prevario sa Miljanom. Da li se sećate da je Miljana slavila kada je raskinuo sa Marinom. Došla je u klub na njegov nastup pa objavila: Postigla sam i bila tvoja. Don Laziću, idi sad i budi sam". Jasno je da je aludirala da je bila sa Darkom, a to je glupost. I sad te gadosti šalje Kaći", kaže za Svet izvor blizak paru.

foto: Printscreen

Miljana se inače posle operacije želuca naljutila na Darka jer joj nije odgovarao na poruke i kako kaže, pustio je da umre. Tada je pričala da je Lazić razočarao, da nije hteo da joj pomogne ipošalje joj broj svog doktora, ali očigledno je sve oprostila, pa ga opet ne ostavlja na miru.

kurir.rs/svet

Bonus video:

03:33 PLATIO 50€ DA BI PEVAO NA PLEJ BEK? Darko Lazić častio Di Džeja da bi umesto pevanja uživo otvarao usta, a EVO ŠTA JE RAZLOG