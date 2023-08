PUČE BRUKA! PEVAČ SLAGAO DA JE DOBIO SINA: Šok izjava nakon otkrivene istine "Volim da se šalim"

Amil Bišćanin, takmičar ovogodišnje sezone muzičkog takmičenja "Nikad nije kasno", naveo je nedavno na društvenim mrežama da je dobio četvrto dete.

On je tadašnjom objavom na Fejsbuku pokrenuo lavinu komentara, a malo je reći da je iznenadio onim što je naveo.

foto: Printscreen YT

- Drage komšije, dobio sam sina i biće dosta glasnije nego onda kad sam ga pravio. Tad sve sve čuli! Eto, navratite večeras - napisao je folk pevač tom prilikom.

Međutim, Amil je sad priznao da je sve slagao.

- Ja volim da se šalim, tako da je to bila šala za društvene mreže. Nisam dobio sina - potvrdio je Amil i dodao:

- Često imam šaljive statuse i narod je na to navikao, kao i porodica. Naravno, bude tu i ozbiljnih statusa i narod i moji pratioci to umeju da prepoznaju. Mnogi su od navikli na šalu, za to mi služe društvene mreže, volim da se šalim na sopstveni račun.

foto: Pritnscreen

Na pitanje da li se ipak neko naljutio, odgovorio je za "Grand":

- Većina njih na društvenim mrežama me poznaje, svi znaju da volim da pravim šegu, tako da me niko nije ozbiljno shvatio. Reakcije su sjajne i duhovite, tako da se niko nije naljutio.

Na pitanje kako je njegova supruga reagovala na njegovu šalu, Amil je sa osmehom odgovorio:

- Nije reagovala. Sve je ok!

Kurir.rs/Blic

