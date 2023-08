ESTRADA SILNO BOGATSTVO ULOŽILA U VILE NA MORU! Sve sama LUKS izdanja, neke imaju ISTORIJSKU vrednost, a jedna košta MILIONE EVRA

Brojne poznate ličnosti iz sveta muzike i glume imaju luksuzne kuće na samoj obali Jadranskog mora i tamo uglavnom provode letnje dane sa svojim porodicama.

Među prvima se na Crnogorskom primorju skućio Miloš Bojanić, još pre više od tri decenije. Najpre je pazario plac, a onda na tom mestu sagradio vilu koju otada rentira. Miloš iz vile ima direktan izlaz na more. Vilu je potpuno renovirao i u nju uložio, kako se pisalo, 120.000 evra.

Muzičar Goran Bregović u Perastu poseduje dve nekretnine, u kojima najčešće letuje njegova supruga Dženana sa ćerkama. Inače, on je kupio prvo trospratnu kuću od kamena, čija je vrednost procenjena na dva i po miliona evra, a ranije je bila muzej. Nedavno je pazario hotel i vilu „Perast“, koju je proširio sa restoranom i terasom sa pogledom na more.

Muzičar je pre više od deset godina kupio ovu luksuznu vilu kako bi supruzi i ćerkama obezbedio idealno mesto za letovanje. Ovo zdanje se uklapa u arhitekturu prelepog crnogorskog gradića, pa je velelepna vila izgrađena u belom kamenu, okružena dvorištem i ograđena zidinama, ali i mediteranskom vegetacijom, kako bi porodica imala intimu tokom boravka. Vila je 2015. godine renovirana, a Brega je u obnovu kuće na Jadranu uložio 20.000 evra.

Nekretninu u ovom mestu pre godinu dana kupio je i Saša Matić, u pitanju je vila iz 18. veka, koja se nalazi tik uz more. Ono što je posebno zanimljivo jeste da se u ovoj vili leti odmarao Petar Petrović Njegoš i to kao gost porodice Balović, u čijem je vlasništvu bila tada ova kuća i gde je napisao jedinu ljubavnu pesmu “Paris i Helena” ili “Noć skuplja vijeka” 1844. godine. Kuća ima dva sprata i četiri sobe, kao i prostrani salon, a pored ulaza i dalje stoji tabla koja potvrđuje da je tu nekada boravio vladika.

Glumica Seka Sablić već godinama je vlasnica manje kuće u mestu Rose. Fantastičan pogled na more pruža se s terase, a do samog centra Rose deli je stotinak stepenica.

Brojni glumci su upravo u Rosama ranije imali kuće, među njima i Dragan Nikolić i Milena Dravić, kao i Dragan Gagi Jovanović, a još jedino Bojana Maljević ima nekretninu u Rosama. Mesto je izolovano od civilizacije i nema nijednu prodavnicu.

Poznato je da Neda Ukraden ima kuću u Lepetanama, u Boki Kotorskoj u Crnoj Gori, gde je kupila plac pre nekoliko decenija, kada je bila na vrhuncu karijere. Ona je na placu pored tog izgradila višespratnicu koja ima nekoliko luksuznih apartmana, a prema pisanju medija, vrednost zgrade je oko milion evra.

U poslednje vreme sve više poznatih iz Srbije kupuje nekretnine na obali mora u susednoj Hrvatskoj. Saša Popović vlasnik je luksuznog stana u Opatiji, koji je pazario 2016. godine i to za neverovatan iznos od 300.000 evra. Do sada nijedan medij nije napravio fotografije njegove oaze mira, ali na društvenim mrežama postoje fotografije unutrašnjosti Popovićevog stana i pogleda na more.

Nekretninu na Hrvatskom primorju odskoro ima i Stoja Novaković, koja je kupila kuću u Puli.

Jugoslav Karić nakon razvoda sa dizajnerkom Elenom Karaman uspeo je da rasproda skoro sve što je bilo u njihovom zajedničkom vlasništvu sem vile u Ljutoj, koja je procenjena na 1.500.000 evra.

Četvorospratna kuća prostire se na zemljištu od skoro 500 kvadratnih metara i izgrađena je u tradicionalnom mediteranskom stilu. Nalazi se na samoj obali mora, odakle se prostire pogled na ceo Bokokotorski zaliv, i poseduje privatnu plažu, parking, četiri velike terase, kao i kaskadne vrtove.

