ZA BRDO ZARASLO U ŠUMU NA ROSAMA ISKEŠIRAO 2 MILIONA €! Piksi je za RAJ u CG izabrao baš ovaj PLAC, a komšije mu SRPSKI BOGATAŠI

Fudbalski trener i bivši igrač Dragan Stojković Piksi, kao i biznismen Miroslav Mišković imaju u Crnoj Gori imaju svoje parče mira. Nekadašnji fudbaler je prošle godine pazario zemlju odmah do rizorta biznismena Miškovića.

Trener naše reprezentacije je za to iskeširao oko dva miliona evra, saznao je Kurir.

Naša ekipa, koja je posetila ovo mesto, razgovarala je sa meštanima, koji su nam objasnili gde se nalazi lokacija na kojoj je Stojković kupio plac.

- Evo, vidite ono brdo tamo, to vam je Piksi kupio. Odmah do ograde vile Miškovića. Jeste šuma, brdo, ali vredi minimum dva miliona. To je kupio od jednog biznismena. Može da se dođe peške, ali najbolje s broda. Doduše, sva ta šuma što je izrasla mora da se vadi i da se napravi plac, pa onda da se zida - priča nam meštanin Rosa, gde se nalazi plac.

Inače, pored Stojkovića, kuće u blizini ima i glumica Bojana Maljević, koja godinama nije dolazila u kuću na moru, kao i Seka Sablić. Stojkovići obožavaju da letuju na Jadranskom moru.

Inače, imanje Miškovića, po priči upućenih, ukupne je površine od oko 1.500 kvadratnih metara. Ono se sastoji od centralne rezidencijalne zgrade, u kojoj se nalaze šest spavaćih soba s kupatilima, tri dnevna boravka i kuhinje, veliki bazen sa spa-centrom i teniskim terenima, koji se prostiru sve do mora, gde Miškovići imaju sopstvenu plažu.Kompletan posed Miškovića, u kojem svoj deo ima i njegova ćerka Ivana sa suprugom Goranom Karićem, grubo se procenjuje na više od pet miliona evra, što je ujedno i jedna od najskupljih nekretnina u tom delu primorja.

