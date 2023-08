OVO JE RAJ MIŠKOVIĆA U ROSAMA OD 5 MILIONA €! Unutra čista PERVERZIJA, a komšije ogorčene: Zbog njih ovde vlada OPSADNO STANJE!

Miroslav Mišković je 2019. godine s porodicom izgradio luksuznu nekretninu od oko 600 kvadrata s mnoštvom pratećih sadržaja u naselju Male Rose na hercegnovskoj rivijeri, nadomak luksuznog kompleksa Luštica bej.

Naša ekipa koja boravi u Crnoj Gori ovog leta posetila je ovo luksuzno zdanje i fotografisali samo deo Miškovićevog kompleksa, ali i porazgovarala s komšijama ove porodice, koje nisu nimalo oduševljene zdanjima o kojima obični smrtnici mogu samo da sanjaju.

foto: Printscreen Instagram

Imanje Miškovića, po priči upućenih, ukupne je površine od oko 1.500 kvadratnih metara. Ono se sastoji od centralne rezidencijalne zgrade, u kojoj se nalaze šest spavaćih soba s kupatilima, tri dnevna boravka i kuhinje, veliki bazen sa spa-centrom i teniskim terenima, koji se prostiru sve do mora, gde Miškovići imaju sopstvenu plažu.

Budno oko našeg paparaca je upravo na tom mestu uslikalo Ivanu Mišković Karić dok se opušteno sunčala na ležaljci. Za to vreme luksuzna jahta, kojom je ona tokom celog leta krstarila širom primorja s poznatim prijateljima ,bila je usidrena na malom pristaništu na samom ulazu u kompleks.

foto: Nenad Kostić

Kompletan posed Miškovića, u kojem svoj deo ima i njegova ćerka Ivana sa suprugom Goranom Karićem, grubo se procenjuje na više od pet miliona evra, što je ujedno i jedna od najskupljih nekretnina u tom delu primorja.

foto: Nenad Kostić

Nakon posete ovom velelepnom imanju, koje je pod strogim merama obezbeđenja i najbolje se vidi s mora ili iz vazduha, porazgovarali smo i s nekoliko meštana ovog malog primorskog mesta, koji su i dalje ogorčeni na Miškoviće i ne mogu da im oproste što su im presekli put koji ih je vodio direktno do mora.

foto: Nenad Kostić

- Mi koji ovde živimo uopšte nismo zadovoljni što su Miškovići ovo izgradili. Možda je to za mnoge sa strane raj na zemlji, ali je za nas pakao. Verujte, ogorčeni smo i dalje zbog svega ovog što je niklo. Najviše nam je krivo jer im je dozvoljen direktan pristup moru. Presekli su nam put koji je vodio nekadašnjim šetalištem uz more. Ipak, uspeo je nekako da pribavi sve dozvole od opštine Herceg Novi, koja je nadležna, i da na legalan način obezbedi sve što je zamislio - rekao nam je jedan starosedelac.

foto: Nenad Kostić

Budući da ovaj Miškovićev kompleks nudi sadržaje kao i vrhunski hoteli, mnogi pripadnici srpskog džet-seta bliski porodicama Mišković i Karić uvrstili su njihovu kuću u Rosama u obavezno odredište za letovanje iz snova. To su nam potvrdile i komšije.

1 / 9 Foto: Nenad Kostić

- Kuća Miškovića je uvek puna poznatih s dubokim džepom. Kad su oni tu, ovde nam vlada opsadno stanje zbog obezbeđenja, skupocenih automobila. Haos pravi nastaje. Najviše viđamo Ivanu i Gorana s decom, kao i njenu majku Ljiljanu. Miroslav je tu najmanje, ali najčešće dolazi van sezone. Tu su bili kod njih u gostima i Dragan Stojkovića Piksi sa ženom Snežanom, Jovana i Željko Joksimović, Marija Tarlać i ona voditeljka s RTS... Oni tu budu kod njih u kući, a onda ujutru odu negde jahtom i budu po ceo dan na moru. Idu po restoranima i do Hrvatske, valjda. Njima je to zabavno, ali nama baš i nije kad sve to moramo da trpimo - završavaju naši sagovornici.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Ekipa Kurira

