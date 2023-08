"PRIZIVALA JE DUHOVE, DIZALA JE RUKE KA NEBU I ZAVIJALA" Elena Karaman raskrinkana do poslednjeg DETALJA, potpuno je SABLASNO

Elena Karaman svojih paganskih običaja i rituala ne odriče se ni dok boravi na Crnogorskom primorju, u svojoj velelepnoj vili u Ljutoj, gde trenutno gradi bazen, o čemu je Kurir juče pisao.

Kako smo saznali u razgovoru sa komšijama bivših supružnika, Elena i Jugoslav se sjajno slažu i nakon razvoda, a u kući je boravio i njen novi partner, fotograf Dušan Reljin, što je mnoge šokiralo.

- Ove godine Elenu nismo videli, bila je prošle godine sa dečkom. To nas je poprilično iznenadilo, ali očigledno su oni porodica širokih shvatanja jer Jugoslavu to ne smeta (smeh). On dosta vremena provodi ovde. Ova kuća nikad nije prazna. Tu su deca i ostali članovi porodice. Dođe i puno poznatih, videli smo glumce Slobodu i Vojina, pre neku godinu bio je i Nole. Deluju složno uprkos razvodu. Sad su se dogovorili da prave bazen u dvorištu - ispričao nam je jedan bračni par.

Komšinica, udaljena nekoliko kuća od Karića, ipak priznaje da se plaši Elene i da se prošle godine od šoka kad ju je videla na obali tokom izvođenja rituala toliko uplašila da dva dana nije izašla iz kuće!

- Meni je drago što je nisam videla ove godine. Prošlog leta samo infarkt što nisam doživela kad sam videla šta radi kod mora u šest ujutru. Ja sam inače ranoranilac, ali ono šta ona radi je jezivo. Evo, baš tu... Da li je to neka sekta ili šta, stvarno ne znam. Prizivala je neke duhove sa čudnim imenima, dizala je ruke ka nebu i zavijala, pored nje su bile neke travke i nešto je i palila. Ulazila je i izlazila iz mora, okretala se ukrug. Evo, sad se naježim kad se toga setim, dva dana na kupanje nisam išla. Kažu da je normalna osoba, ali ja je se plašim i sigurno nisam jedina - ispričala nam je ova žena.

