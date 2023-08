NAKON PROZIVKI ZBOG PRODAJE "KONDOMA ZA ČAŠU" OGLASILA SE MINA VRBAŠKI: Trošite energiju na neke pametnije stvari...

Nekadašnja učesnica rijalitija "Zadruga", Mina Vrbaški, promenila je zanimanje, pa sada prodaje neobičan predmet n"Nije mu se dopalo baš što mora toliko da putuje dugo, putuje mnogo, ali uspela sam da ga nagovorim i nadam se da će mu se dopasti koliko i meni. Mora malo da odmori, on voli da radi, ali mislim sad je vreme da se malo opusti i da malo uživa", rekla je Marta pre nego što je Mile prvi put došao u Dominikansku Republiku.a društvenim mrežama.

foto: Marko Jović

Reč je o navlaci za čašu koju možete nositi svuda sa sobom, kako bi izbegli da vam neko nešto sipa u piće. Pojedini ovo nazivaju i "kondomom za času", a Mina je istakla da je posebno pogodan za devojke koje često izlaze i da ovo može biti prevencija da ih neko napadne.

Ubrzo je njena promocija naišla na osudu, pa se Mina oglasila na svom profilu na Instagramu:

- Naišla sam u proteklih 24h na mnoštvo negativnih komenara poput onih "kondom za čašu" ne može nikome da pomogne samo zato što sam ga ja predstavila! Zatim imamo dežurne sumnjičavce koji ne veruju da neko "besplatno" sipa drogu u piće, da to može da uradi konobar pre nego što nam stigne piće, da mogu da ubace kroz slamčicu. Ovo sve jeste tačno, ali samim činom stavljanja zaštite na svoju čašu već ste dali prvi znak potencijalnom nasilniku da ste oprezna osoba, a i pored toga ako želi da vam sipa nešto u piće, otežali ste mu da to uradi neprimetno. Sve u svemu, ova debata može da ide u beskraj i verujte mi ja mogu da se objašnjavam do sutra, ali probajte svoju energiju umesto na mene da trošite na neke pametnije stvari i svet će biti mnogo lepše mesto - napisala je Mina u svojoj objavi.

foto: Printskrin/Instagram

Mina je, podsetimo, u žižu interesovanja javnosti svojevremeno dospela kao "maloletnica Šaka Polumente", sa kojim su je naširoko povezivali, iako je on u dugogodišnjem braku, a jednom prilikom je u rijalitiju "Zadruga" priznala da se bavila prostitucijom.

foto: Marko Jović

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

06:50 Mina Vrbaški intervju