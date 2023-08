"JA SAM DAMA DEVEDESETIH" Osman Karić javno objavio deo telefonskog razgovora sa Anom Ćurčić, ovo je njen potpuni FIJASKO!

Već je poznato javnosti da se Ana Ćurčić pre nego što je ušla u šestu sezonu Zadruge, čula sa nekim bivšim zadrugarima i pokušala da stupi u kontakt sa bilo kim ko ima veze sa učesnicima.

Dejan Dragojević, Kija Kockar, Miljan Vračević samo su neki od ljudi koje je zvala, a sada se oglasio i Osman Karić.

Karić je na svom Instagram profilu okačio Aninu fotografiju iz emisije i napisao:

- Stop lažnim žrtvama!

Nakon toga je otvorio dušu i tek sad otkrio da je i on razgovarao sa njom pre nego što je ušao u rijaliti.

- Dugo sam razmišljao pa sam došao do zaključka da kažem i raskrinkam "krimi džimi" ženu poput Ane Ćurčić. Jednu od žena koje koriste situaciju i porede se sa ženama, majkama, koje su zaista zlostavljane od strane svojih partnera. Niko ne zna da smo se ja i Ana videli u par navrata i čuli preko telefona pre njenog ulaska u Zadrugu u šta ću vas uveriti kada razgovor na sledećem storiju preslušate. Stop lažnim žrtvama - napisao je Osman.

Nakon toga je na storiju objavio audio, deo telefonskog razgovora gde Ćurčićeva govori o Zvezdanu Slavniću i svom ulasku u Zadrugu.

- Ja sam dama devedesetih, ja sam žena kulturna i vaspitana. Najmanji je problem što je on sa njom, jer me je izdao na drugim poljima. Pusti ti mene da li je on ispraznio j***, kad bi oni pristali da ja uđem, ali ne mogu da budem tamo dugo... Ne mogu da uđem tamo a da ga ne use**m... Obučeš crninu, prežali ga za 40 dana, žaliz kao za čoveka... - govorila je Ana u razgovoru sa Osmanom.

