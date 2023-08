UDARAO ME JE PO GLAVI I DAVIO, JA SAM PREŽIVELA A BEBA NIJE: Evo gde je i šta radi voditeljka koju je dečko brutalno pretukao

Bivše TV lice, Ljubinka Buba Dobrosavljev, nekada je bila cenjena voditeljka koja je privlačila pažnju svojom atraktivnošću.

Međutim, donela je odluku da napusti medijsku karijeru kako bi se posvetila svojim strastima i ličnom zadovoljstvu. Više od deset godina unazad, prošla je kroz izuzetno teške životne izazove.

Njena karijera je bila savršena, ali želja da se posveti ličnom ispunjenju je bila jača. Ono kroz šta je prošla u protekloj deceniji je zaista duboko i za to nismo svesni.

Kako se u medijima provlačilo, a o čemu je voditeljka kasnije i sama pričala, nju je muž pretukao, nakon čega je izgubila bebu.

- Tukao me je. Bila sam u četvrtom mesecu trudnoće. Ja sam preživela, ali beba nije. Gurnuo me je, pala sam na stomak, imala podlive. Udarao me je po glavi. Okrenuo me je. Strašno mi je da pričam o tome… Počeo je da me davi. Ostajala sam bez vazduha. Poslednje čega se sećam su reči: "Ubiću te, odrobijaću te u CZ-u!“ On se osvestio u jednom trenutku i pobegao iz stana. Bila sam užasno uplašena za sopstveni život, zvala sam sestru da dođe po mene. I sada sam uplašena, ali više ne želim da ćutim - ispričala je voditeljka tada za Puls.

Posle svega što je proživela, ona se povukla sa malih ekrana, a u međuvremenu je izdala knjigu, ali i pronašla svoje mesto u umetnosti.

