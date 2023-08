"BIO SAM U ZATVORU 7 DANA!" Žika Jakšić priznao da je pravio GREŠKE u vojsci, a evo zbog čega je sebi RAZBIO GLAVU flašom!

Producent "Granda" i voditelj šoua "Nikad nije kasno" Žika Jakšić priznao je svojevremeno da je pravio greške u vojsci, a zbog jedne je čak završio u zatvoru.

- Svi kukaju na vojsku, meni je to bilo super. Išao sam u zatvor 7 dana zato što sam tri puta išao na ručak. Pošto u Somboru imaju tri menze, ja sam išao u svaku da ručam. To je cirkus bio kada su me uhvatili. Bio sam dobar vojnik, mada sam prva tri meseca redovno čistio WC. Zaradim kaznu do dnevnika, pa je moje ime stalno bilo na tabli - ispričao je Žika svojevremeno.

Žika je vojni rok služio 1983. godine, a na služenje je otišao sa razbijenom glavom.

- Zabavljao sam se sa nekom devojkom, ma mnogo smo se voleli. Trebalo je da krenem u vojsku za dva dana, i ja budala, raskinem sa njom dva dana pred polazak, iz čista mira. A kakva je to ljubav bila. Te iste večeri odem sa društvom u hotel na neku proslavu, i kad je krenula pesma od Tozovca „Nije sve još prošlo“, dohvatio sam flašu sa stola i razbio sebi o glavu. Pukla mi je arkada, lila mi je krv – prisetio se Jakšić.

